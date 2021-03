Kijkcijfers: 5, 6, 7 en 8 maart 2021

Maandag publiceerde het CIM geen kijkcijfers. Maar dat maken we vandaag goed. Welke programma's hebben gescoord van vrijdag tot en met maandag? Alle kijkcijfers van de afgelopen dagen vind je hier.

Vrijdag 5 maart 2021



1. THUIS EEN 1.210.632 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.207.047 3. THE VOICE VAN VLAANDEREN - THE BLIND AUDITIONS VTM 1.027.008 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 1.014.412 5. BLOKKEN EEN 797.721 6. NIEUWS 19U VTM VTM 668.716 7. FAMILIE VTM 654.006 8. LEWIS EEN 572.409 9. LISA VTM 374.399 10. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 354.930 11. HET JOURNAAL LAAT EEN 348.775 12. DE BUURTPOLITIE VTM 229.585 13. DE AFSPRAAK Canvas 219.016 14. NIEUWS 13U VTM VTM 215.393 15. 9-1-1 VTM 203.995 16. PROFESSOR T. EEN 191.199 17. TER ZAKE Canvas 178.878 18. STURM DER LIEBE VTM 148.895 19. BIG BROTHER PLAY4 134.537 20. NEBEL IM AUGUST Canvas 119.864

Zaterdag 6 maart 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 946.447 2. WIELRENNEN. STRADE BIANCHE H. EEN 745.603 3. FC DE KAMPIOENEN EEN 682.781 4. NIEUWS 19U VTM VTM 624.050 5. DE 25 VTM 576.908 6. BRITAIN'S BUSIEST AIRPORT HEATHROW EEN 468.956 7. WIELRENNEN. STRADE BIANCHE D. (S.) EEN 458.318 8. IEDEREEN BEROEMD EEN 437.366 9. LEGO MASTERS VTM 426.227 10. CHINA, NATURE'S ANCIENT KINGDOM - CENTRAL, A BALAN EEN 365.647 11. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 362.005 12. AGENT HAMILTON Canvas 291.314 13. WIELRENNEN. STRADE BIANCHE D. EEN 266.677 14. JUNO EEN 265.805 15. HET JOURNAAL LAAT EEN 203.687 16. NIEUWS 13U VTM VTM 201.403 17. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 199.063 18. VRANCKX & DE NOMADEN Canvas 195.397 19. BEESTIG VTM 193.032 20. KONG, SKULL ISLAND PLAY4 165.618

Zondag 7 maart 2021



1. TWEE TOT DE ZESDE MACHT EEN 1.115.724 2. SPORTWEEKEND EEN 913.470 3. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 910.871 4. BEAU SEJOUR EEN 829.046 5. BLIND GETROUWD VTM 771.682 6. NIEUWS 19U VTM VTM 642.059 7. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 625.302 8. WIELRENNEN. PARIJS-NICE - RIT 1 SAINT-CYR-L'ECOLE> EEN 572.836 9. WIELRENNEN. GP. MONSERE EEN 486.690 10. ATLETIEK. EK. INDOOR TORUN EEN 396.270 11. GRIFF'S GREAT AUSTRALIAN RAIL TRIP EEN 373.502 12. DE ZEVENDE DAG EEN 370.946 13. DAGELIJKSE KOST EEN 312.697 14. SERGIO & AXEL, VAN DE KAART VTM 290.365 15. HET JOURNAAL LAAT EEN 287.463 16. NIEUWS 13U VTM VTM 237.623 17. BORDER SECURITY (USA) VTM 169.683 18. ATLETIEK. EK. INDOOR TORUN Canvas 168.933 19. TELEFACTS VTM 159.997 20. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 157.498

Maandag 8 maart 2021

1. THUIS EEN 1.185.458 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.094.634 3. IEDEREEN BEROEMD EEN 1.016.164 4. OPRAH WITH MEGHAN & HARRY EEN 987.927 5. KINDERZIEKENHUIS 24/7 EEN 813.292 6. BLOKKEN EEN 793.508 7. NIEUWS 19U VTM VTM 767.395 8. FAMILIE VTM 658.709 9. LIEFDE VOOR MUZIEK VTM 601.041 10. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 413.830 11. HET JOURNAAL LAAT EEN 398.054 12. LISA VTM 374.256 13. LEEF! PLAY4 306.695 14. DE AFSPRAAK Canvas 302.559 15. PROFESSOR T. EEN 276.362 16. DE BUURTPOLITIE VTM 237.929 17. FAIR TRADE VTM 237.179 18. NIEUWS 13U VTM VTM 235.490 19. TER ZAKE Canvas 233.312 20. DAG DOKTER PLAY4 208.246

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

