Kijkcijfers: 31 januari & 1 en 2 februari 2020

Alweer een topscore voor 'Kamp Waes'. Ook het WK Veldrijden krijgt veel aandacht van de Vlaamse kijkers. De laatste aflevering van 'Procureurs', die door de staking was uitgesteld, haalt nog dik 260.000 kijkers op vrijdag. Het volledige overzicht van het weekend vind je hier.

Vrijdag 31 januari 2020

1. Thuis En 1.057.748 2. Het Journaal 19.00 uur En 960.867 3. Iedereen Beroemd En 854.747 4. Blokken En 740.629 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 646.961 6. Familie VTM 577.604 7. Wallander En 469.440 8. Het Journaal 13.00 uur En 345.494 9. Flikken Maastricht En 298.787 10. The Secret Life Of Pets VTM 291.929 11. De Afspraak Canvas 289.631 12. De Buurtpolitie VTM 288.405 13. Procureurs Canvas 264.917 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 258.382 15. Het Journaal Laaat En 218.839 16. Aspe VTM 217.222 17. Loc, Zot van Koken VTM 214.510 18. The Name Of The Rose En 207.247 19. Terzake Canvas 207.053 20. Sports Late Night VIER 180.899

Zaterdag 1 februari 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 745.635 2. F.C. De Kampioenen En 664.382 3. 1 Jaar Gratis En 639.439 4. Veldrijden: WK Dbendorf (dames) En 582.368 5. Iedereen Beroemd En 557.462 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 513.405 7. Blokken En 482.328 8. De 25 VTM 441.381 9. Sporza En 422.736 10. Het Journaal 13.00 uur En 302.446 11. Flikken Maastricht En 297.280 12. Veldrijden: WK Dbendorf (beloften-heren) En 271.366 13. Dertigers En 253.765 14. Black Panther VTM 238.810 15. Sports Late Night VIER 237.282 16. Het Journaal Laat En 213.110 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 212.164 18. Veldrjden: WK Dbendorf (beloften-heren) Canvas 209.651 19. Below The Surface Canvas 204.443 20. Vranckx Canvas 190.744

Zondag 2 februari 2020



1. Kamp Waes En 1.582.643 2. Het Journaal 19.00 uur En 979.704 3. Veldrijden: WK Dbendorf (heren) En 958.055 4. Over Water En 882.351 5. Sportweekend En 874.795 6. Sporza En 615.827 7. Het Journaal 13.00 uur En 541.391 8. Lili en Marleen VTM 540.687 9. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 483.054 10. Veldrijden: WK Dbendorf (junioren-heren) Canvas 458.449 11. Dagelijkse Kost En 452.879 12. Veldrijden: WK Dbendorf (dames) En 425.324 13. Dieren in Nesten En 364.605 14. De Zevende Dag En 323.362 15. Flying To The End Of The Earths En 317.682 16. Sporza Canvas 307.477 17. DNA Nys En 282.747 18. Safe House VTM 278.265 19. The Zoo En 277.148 20. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 273.514

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)