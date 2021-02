Kijkcijfers: 29, 30 en 31 januari 2021

De maand januari sluit af met een record voor 'Reizen Waes: Vlaanderen' en een dikke 1,2 miljoen kijkers voor de opener van het nieuwe seizoen 'Beau Séjour'. En ook het WK veldrijden bij de mannen zet een topscore neer. In totaal mogen negen programma's zich afgelopen weekend kronen tot miljoenentopper.

Vrijdag 29 januari 2021



1. THUIS EEN 1.166.234 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.157.486 3. IEDEREEN BEROEMD EEN 1.035.994 4. BLOKKEN EEN 804.825 5. NIEUWS 19U VTM VTM 768.181 6. FAMILIE VTM 665.761 7. THE PEMBROKESHIRE MURDERS EEN 633.909 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 466.952 9. HET RAD VIER 419.687 10. HET JOURNAAL LAAT EEN 384.611 11. LISA VTM 377.579 12. FAR FROM THE MADDING CROWD Canvas 291.838 13. NIEUWS 13U VTM VTM 270.999 14. DE BUURTPOLITIE VTM 267.788 15. WINDKRACHT 10 EEN 267.575 16. BIG BROTHER VIER 262.000 17. DE AFSPRAAK Canvas 257.074 18. STURM DER LIEBE VTM 212.640 19. INCREDIBLES 2 VTM 184.593 20. TER ZAKE Canvas 177.189

Zaterdag 30 januari 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.097.274 2. VELDRIJDEN. WK. OOSTENDE D. EEN 812.189 3. FC DE KAMPIOENEN EEN 754.591 4. NIEUWS 19U VTM VTM 739.305 5. VELDRIJDEN. WK. OOSTENDE H. EEN 678.264 6. LONDEN ZOO EEN 605.309 7. LILI EN MARLEEN VTM 599.697 8. IEDEREEN BEROEMD EEN 576.252 9. SPORZA EEN 533.795 10. CHANGELING EEN 524.343 11. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 522.884 12. SPY IN THE SNOW EEN 449.648 13. HET JOURNAAL LAAT EEN 301.125 14. NIEUWS 13U VTM VTM 297.947 15. DAT BELOOFT VOOR LATER VTM 257.585 16. BEFORE WE DIE Canvas 244.673 17. HET GALA VAN DE GOUDEN K'S KETNET 230.056 18. DIEREN IN NESTEN EEN 229.603 19. BEESTIG VTM 188.901 20. VILLA POLITICA EEN 180.259

Zondag 31 januari 2021



1. REIZEN WAES, VLAANDEREN EEN 1.707.667 2. VELDRIJDEN. WK. OOSTENDE H. EEN 1.398.547 3. BEAU SEJOUR EEN 1.204.419 4. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.191.164 5. SPORTWEEKEND EEN 1.049.168 6. SPORZA EEN 849.123 7. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 722.448 8. VELDRIJDEN. WK. OOSTENDE D. EEN 677.086 9. NIEUWS 19U VTM VTM 644.686 10. GREAT CONTINENTAL RAILWAY JOURNEYS EEN 613.065 11. DAGELIJKSE KOST EEN 550.209 12. DE ZONEN VAN VAN AS VTM 485.034 13. DE ZEVENDE DAG EEN 456.866 14. DIEREN IN NESTEN EEN 442.506 15. HET JOURNAAL LAAT EEN 351.039 16. NIEUWS 13U VTM VTM 288.719 17. NATIONAL TREASURE II, BOOK OF SECRETS VTM 189.502 18. VB. BK - CL.BRUGGE/STANDARD ELEVEN PRO LEAGUE 1 185.978 19. FAROEK VTM 166.060 20. SPORTS LATE NIGHT VIER 143.802

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

