Kijkcijfers: 28, 29 en 30 augustus 2020

Het mindere weer stuwt dit weekend de kijkcijfers wat hoger. Zondag gaat 'Het Journaal' nog eens over het miljoen kijkers. En ook 'Sportweekend', terug van weggeweest, flirt met die magische grens. Nu al benieuwd naar de eerste kijkcijfers van het nieuwe televisieseizoen!

Vrijdag 28 augustus 2020



1. F.C. De Kampioenen En 859.724 2. Het Journaal 19.00 uur En 808.624 3. Switch En 785.384 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 706.429 5. Familie VTM 669.438 6. Vera En 650.183 7. Sara VTM 527.156 8. Het Journaal Laat En 406.933 9. Het Journaal 13.00 uur En 355.840 10. De Buurtpolitie VTM 349.664 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 283.561 12. War For The Planet Of The Apes VTM 236.293 13. Professor T. En 221.983 14. The Chefs Brigade En 218.459 15. Terzake Canvas 193.954 16. Wielrennen: EK Plouay En 168.994 17. Border Security VTM 162.082 18. De Playlist En 156.877 19. A Knight s Tale VIER 136.174 20. Sturm der Liebe Vitaya 130.784

Zaterdag 29 augustus 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 827.276 2. F.C. De Kampioenen En 746.647 3. Animal Airport En 616.745 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 597.448 5. Vive le Velo En 587.172 6. Wielrennen: Ronde van Frankrijk - Rit 1 En 538.166 7. De 25 VTM 463.990 8. Wielrennen: Ronde van Frankrijk - Rit 1 Canvas 458.479 9. Het Journaal 13.00 uur En 376.623 10. First Dates En 335.603 11. Mirror Mirror VTM 285.925 12. Het Journaal Laat En 284.330 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 261.087 14. Reptiles Rule En 261.016 15. Expeditie Pairi Daiza VTM 232.433 16. The Accountant VIER 210.414 17. Sports Late Night VIER 209.182 18. Vranckx Canvas 181.462 19. Craith Canvas 161.627 20. Flikken Rotterdam En 151.888

Zondag 30 augustus 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 1.002.744 2. Sportweekend En 981.986 3. Thuis En 890.759 4. Vive le Velo En 741.491 5. Wielrennen: Ronde van Frankrijk - Rit 2 En 702.473 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 565.372 7. Het Journaal 13.00 uur En 472.031 8. Zware Jongens VTM 352.099 9. Patrouille Linkeroever VTM 303.010 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 270.041 11. Monty Don s Japanese Gardens En 256.268 12. Geubels en de Belgen VIER 245.269 13. Sports Late Night VIER 216.205 14. De Rechtbank VIER 212.159 15. De Playlist En 209.189 16. Het Journaal Laat En 208.262 17. Niveau 4 VIER 190.068 18. Expedition With Steve Backshall Canvas 160.207 19. De Zomer Van VTM 153.292 20. Dwars door Oceani En 148.001

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

