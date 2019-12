Kijkcijfers: 27, 28 en 29 december 2019

Het is dezer dagen in vele huiskamers gezelligheid troef. En dat merk je ook aan de kijkcijfers. Het familie entertainment en gezellige films gooien hoge ogen. Een volledig overzicht.

Vrijdag 27 december 2019

1. Thuis En 1.170.927 2. Het Journaal 19.00 uur En 963.870 3. Iedereen Beroemd En 800.511 4. Veldrijden: Loenhout (heren) En 722.402 5. Blokken En 714.639 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 622.970 7. Familie VTM 588.909 8. Midsomer Murders En 585.572 9. Veldrijden: Loenhout (dames) En 481.631 10. Sporza En 448.209 11. Het Journaal 13.00 uur En 364.911 12. Flikken Maastricht En 304.841 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 289.084 14. The Name Of The Rose En 267.315 15. The Greatest Showman VTM 260.706 16. De Buurtpolitie VTM 254.906 17. Sports Late Night VIER 239.778 18. t Is Gebeurd VIER 225.938 19. Aspe VTM 221.415 20. Neighbours En 183.114

Zaterdag 28 december 2019

1. Het Journaal 19.00 uur En 763.101 2. Comedy Toppers VTM 716.327 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 664.714 4. F.C. De Kampioenen En 586.367 5. La Grande Vadrouille VTM 501.634 6. Iedereen Beroemd En 486.639 7. Spy in the Snow En 399.043 8. Arrivals En 383.796 9. Het Journaal 13.00 uur En 325.259 10. A Confession Canvas 308.073 11. ET En 275.214 12. Flikken Maastricht En 264.893 13. Het Journaal Laat En 259.835 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 258.957 15. Expeditie Pairi Daiza VTM 247.867 16. Bad Moms 2 Q2 192.946 17. Rijker dan je Denkt? VTM 187.968 18. Derailed VTM 174.905 19. Vranckx Canvas 174.338 20. Blokken En 158.374

Zondag 29 december 2019

1. Het Journaal 19.00 uur En 998.408 2. De Twaalf En 902.538 3. Veldrijden: Diegem (heren) En 896.358 4. Vrede Op Aarde En 848.045 5. Sporza En 831.378 6. Veldrijden: Diegem (dames) En 676.929 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 638.557 8. Beauty & The Beast VTM 538.520 9. Het Journaal 13.00 uur En 434.817 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 315.062 11. Snow White and the Seven Dwarfs VTM 291.968 12. Sister Act II VTM 284.183 13. Dagelijkse Winterkost En 280.491 14. The Wonder Of Animals En 275.024 15. Noth America With Simon Reeve Canvas 214.789 16. Is er een Kerstman in de Zaal? En 181.301 17. Mickey, Donald, Goofy, The Three Musketeers VTM 173.778 18. First Dates En 147.621 19. Kung Fu Panda En 139.024 20. I Am Patrick Swayze Canvas 137.188

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)