Kijkcijfers: 26, 27 en 28 maart 2021

'De Mol' heerst op zondag, achterna gezeten door 'Twee tot de Zesde Macht'. 'Blind Getrouwd' moet het onderspit delven. Op zaterdag zijn de Rode Duivels heer en meester. De eerste knockouts van 'The Voice van Vlaanderen' blijven nipt onder het miljoen. 'Thuis' en 'Het Journaal' slagen daar wel in.

Vrijdag 26 maart 2021



1. THUIS EEN 1.198.617 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.078.525 3. THE VOICE VAN VLAANDEREN - KNOCKOUT VTM 965.479 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 905.766 5. BLOKKEN EEN 748.023 6. NIEUWS 19U VTM VTM 667.222 7. WIELRENNEN. E3 SAXO BANK CLASSIC EEN 564.599 8. FAMILIE VTM 552.419 9. THE BAY EEN 498.479 10. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 486.691 11. SPORZA EEN 387.877 12. LISA VTM 379.815 13. HET JOURNAAL LAAT EEN 263.869 14. DE BUURTPOLITIE VTM 245.773 15. 09/01/2001 VTM 218.320 16. NIEUWS 13U VTM VTM 205.412 17. TER ZAKE Canvas 199.632 18. DE AFSPRAAK Canvas 179.233 19. BIG BROTHER PLAY4 145.000 20. STURM DER LIEBE VTM 123.998

Zaterdag 27 maart 2021



1. VB. WK. KWALIF - TSJECHIE/BELGIE VTM 1.115.402 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 967.852 3. NIEUWS 19U VTM VTM 694.575 4. DE 25 VTM 628.147 5. IEDEREEN BEROEMD EEN 551.234 6. BRITAIN'S BUSIEST AIRPORT HEATHROW EEN 519.758 7. FC DE KAMPIOENEN EEN 505.315 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 442.976 9. ONE WILD DAY EEN 397.158 10. VB. WK. KWALIF - STUDIO VTM 364.466 11. PROFESSOR T. EEN 239.116 12. A UNITED KINGDOM EEN 236.225 13. NIEUWS 13U VTM VTM 221.310 14. VRANCKX Canvas 218.425 15. MIDSOMER MURDERS EEN 208.358 16. BLOKKEN EEN 200.519 17. FATHER BROWN EEN 195.663 18. HET JOURNAAL LAAT EEN 188.254 19. VILLA POLITICA EEN 185.446 20. AGENT HAMILTON Canvas 167.450

Zondag 28 maart 2021



1. DE MOL PLAY4 1.106.660 2. TWEE TOT DE ZESDE MACHT EEN 1.078.003 3. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.064.585 4. SPORTWEEKEND EEN 994.459 5. WIELRENNEN. GENT-WEVELGEM H. EEN 919.800 6. BEAU SEJOUR EEN 851.281 7. SPORZA EEN 767.830 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 685.523 9. BLIND GETROUWD VTM 671.854 10. WIELRENNEN. GENT-WEVELGEM D. EEN 578.388 11. NIEUWS 19U VTM VTM 555.132 12. DE ZEVENDE DAG EEN 393.273 13. DE RONDE 104 EEN 366.023 14. SERGIO & AXEL, VAN DE KAART VTM 313.238 15. NIEUWS 13U VTM VTM 311.355 16. FAROEK VTM 270.316 17. HET JOURNAAL LAAT EEN 234.024 18. KAT ZONDER GRENZEN PLAY4 158.825 19. WIELRENNEN. GENT-WEVELGEM EEN 126.573 20. PLANET OF TREASURES - SOUTHEAST ASIA Canvas 115.673

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

