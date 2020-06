Kijkcijfers: 26, 27 en 28 juni 2020

De laatste weekendcijfers van juni 2020 zijn een feit. En daarin zijn geen uitschieters te melden, zelfs geen enkele miljoenentopper. De zomer is begonnen! Alle cijfers vind je hier.

Vrijdag 26 juni 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 712.971 2. Switch En 664.125 3. Iedereen Beroemd En 593.802 4. Blokken En 542.978 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 540.444 6. Midsomer Murders En 475.307 7. Sara VTM 432.489 8. Het Journaal 13.00 uur En 364.343 9. Witse En 282.619 10. Riviera En 278.573 11. Het Journaal Laat En 255.434 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 240.016 13. De Buurtpolitie VTM 203.571 14. De Afspraak Canvas 199.579 15. The Martian VTM 179.129 16. Wild Canvas 174.900 17. Terzake Canvas 142.720 18. Pearl Harbor Q2 133.744 19. Thuis En 124.113 20. Charlie and the Chocolate Factory VIER 114.220

Zaterdag 27 juni 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 723.887 2. F.C. De Kampioenen En 550.194 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 527.141 4. Iedereen Beroemd En 487.354 5. De 25 VTM 461.401 6. Britain Busiest Airport Heathrow En 426.746 7. Bloed, Zweet & Tranen En 390.276 8. Het Journaal 13.00 uur En 332.724 9. Cardinal Canvas 234.605 10. My Family and the Galapagos En 231.293 11. Het Journaal Laat En 214.362 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 207.954 13. Disney Project T VTM 207.916 14. Villa Politica En 198.981 15. Witse En 183.536 16. Vranckx Canvas 164.681 17. Expeditie Pairi Daiza VTM 150.123 18. Wij, Heren van Zichem En 137.438 19. Black Water Q2 132.091 20. The Horse Whisperer VIJF 129.088

Zondag 28 juni 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 884.160 2. Flikken Maastricht En 746.396 3. De Blacklist En 716.186 4. The Secret Life Of The Zoo En 700.168 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 531.544 6. Het Journaal 13.00 uur En 525.192 7. De Zevende Dag En 355.448 8. Le Jardin Extraordinaire En 334.523 9. Het Journaal Laat En 326.337 10. Patrouille Linkeroever VTM 322.995 11. Rick Stein s Secret France En 320.771 12. Taken 2 VTM 301.504 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 283.893 14. Dagelijkse Kost En 254.809 15. Wij, Heren van Zichem En 198.415 16. Poirot En 193.554 17. In de Greep van het Virus En 176.652 18. Britain s Got Talent Q2 164.286 19. Groeten Uit VTM 157.348 20. King Of The Cruise Canvas 148.394

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)