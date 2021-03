Kijkcijfers: 26, 27 en 28 februari 2021

Vlaanderen zat duidelijk te wachten op de terugkeer van de koers in Vlaanderen. Zowel zaterdag als zondag worden de eerste voorjaarsklassiekers goed bekeken. 'The Voice van Vlaanderen' blijft een miljoen fans boeien. 'Twee tot de Zesde Macht' is de winnaar van het weekend.

Vrijdag 26 februari 2021



1. THUIS EEN 1.142.148 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.119.732 3. THE VOICE VAN VLAANDEREN - THE BLIND AUDITIONS VTM 1.042.781 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 984.864 5. NIEUWS 19U VTM VTM 792.261 6. BLOKKEN EEN 787.805 7. FAMILIE VTM 689.677 8. LEWIS EEN 549.716 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 431.844 10. LISA VTM 382.684 11. 09/01/2001 VTM 280.765 12. DE BUURTPOLITIE VTM 273.406 13. DE AFSPRAAK Canvas 265.867 14. NIEUWS 13U VTM VTM 235.453 15. PROFESSOR T. EEN 192.442 16. EXTRA JOURNAAL - OVERLEGCOMITE EEN 189.863 17. TER ZAKE Canvas 187.973 18. BIG BROTHER PLAY4 161.282 19. NEIGHBOURS EEN 157.703 20. CLIP(S) EEN 138.558

Zaterdag 27 februari 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.003.709 2. WIELRENNEN. OMLOOP HET NIEUWSBLAD EEN 714.686 3. FC DE KAMPIOENEN EEN 707.106 4. NIEUWS 19U VTM VTM 586.694 5. BRITAIN'S BUSIEST AIRPORT HEATHROW EEN 548.682 6. IEDEREEN BEROEMD EEN 544.641 7. DE 25 VTM 467.712 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 458.845 9. SPORZA EEN 449.440 10. CHINA, NATURE'S ANCIENT KINGDOM - WEST, A FRAGILE EEN 435.514 11. DA'S LIEFDE! VTM 335.702 12. FRANKIE AND JOHNNY EEN 331.817 13. NIEUWS 13U VTM VTM 258.863 14. VRANCKX Canvas 217.289 15. TRUST ME Canvas 208.861 16. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 208.743 17. DE MARKT EEN 182.941 18. HET JOURNAAL LAAT EEN 172.805 19. THE SPY WHO DUMPED ME VTM2 168.332 20. THE ACCOUNTANT PLAY4 157.446

Zondag 28 februari 2021



1. TWEE TOT DE ZESDE MACHT EEN 1.249.768 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.086.930 3. SPORTWEEKEND EEN 954.566 4. BEAU SEJOUR EEN 886.309 5. BLIND GETROUWD VTM 805.452 6. WIELRENNEN. KUURNE-BRUSSEL-KUURNE EEN 765.303 7. NIEUWS 19U VTM VTM 638.582 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 616.929 9. DAGELIJKSE KOST EEN 427.583 10. GRIFF'S GREAT AUSTRALIAN RAIL TRIP EEN 398.802 11. VELDLOPEN. BK. BRUSSEL EEN 395.631 12. DE ZEVENDE DAG EEN 373.752 13. HET JOURNAAL LAAT EEN 277.825 14. NIEUWS 13U VTM VTM 275.183 15. SERGIO & AXEL, VAN DE KAART VTM 271.920 16. #WEETIKVEEL EEN 260.715 17. FAROEK VTM 224.794 18. BLIJVEN SLAPEN VTM2 201.013 19. VB. BK - STANDARD/ANDERLECHT ELEVEN PRO LEAGUE 1 154.856 20. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 140.598

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

