Kijkcijfers: 25, 26 en 27 september 2020

Opnieuw een recordscore voor 'Tha Masked Singer'. En datzelfde geldt voor 'Chteau Planckaert'. Tel daarbij nog 'Thuis', 'Het Journaal' en 'Undercover' en dan kom je uit op een weekend met vijf miljoenentoppers. Dat is lang geleden!

Vrijdag 25 september 2020



1. The Masked Singer VTM 1.284.929 2. Thuis En 1.075.424 3. Het Journaal 19.00 uur En 1.022.001 4. Iedereen Beroemd En 921.068 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 818.699 6. Familie VTM 696.576 7. Blokken En 639.588 8. The Brokenwood Mysteries En 552.068 9. Sara VTM 488.186 10. Wielrennnen: WK tijdrijden En 457.084 11. Witse En 391.576 12. Het Journaal 13.00 uur En 367.326 13. De Afspraak Canvas 299.828 14. Het Journaal Laat En 296.787 15. Clips En 294.441 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 277.938 17. Keeping Faith En 271.309 18. De Buurtpolitie VTM 263.006 19. The Good Doctor VIER 256.990 20. Terzake Canvas 235.851

Zaterdag 26 september 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 848.878 2. F.C. De Kampioenen En 652.542 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 631.742 4. Animal Airport En 533.661 5. De 25 VTM 510.350 6. Iedereen Beroemd En 474.490 7. Het Journaal 13.00 uur En 468.042 8. Wielrennnen: WK dames En 424.891 9. Bridget Jones s Baby En 352.793 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 350.054 11. Veldrijden: Lokeren (heren) VTM 344.733 12. Patser VTM 321.360 13. Primates: Family Matters En 309.810 14. Het Journaal Laat En 240.180 15. Dieren in Nesten En 238.822 16. Thin Ice Canvas 236.296 17. Sports late Night VIER 198.096 18. De Markt En 184.402 19. Veldrijden: Lokeren VTM 172.054 20. Kong, Skull Island VIER 159.670

Zondag 27 september 2020

1. Chteau Planckaert En 1.346.225 2. Undercover En 1.091.617 3. Het Journaal 19.00 uur En 902.222 4. Wielrennen: WK heren En 897.529 5. Sportweekend En 836.933 6. Sporza En 682.885 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 623.114 8. Het Journaal 13.00 uur En 535.978 9. Code van Coppens VTM 489.345 10. Formule 1: GP Rusland En 408.690 11. Dagelijkse Kost En 402.229 12. De Zevende Dag En 377.998 13. Het Journaal Laat En 310.696 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 302.500 15. Monty Don s Japanese Gardens En 282.696 16. Niveau 4 VIER 220.194 17. Wielrennen: WK heren Canvas 202.418 18. Jan Jaap van der Wal: Huidhonger Canvas 196.851 19. First Dates En 196.657 20. Ladytruckers VTM 2 196.230

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

