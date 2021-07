Kijkcijfers: 23, 24 en 25 juli 2021

Een weekend met veel sport! Eén scoort met de Olympische Spelen, VTM2 met darts en Play4 verovert enkel een plaatsje in de top 20 met de terugkeer van 'Sports Late Night'. Dit zijn de kijkcijfers van afgelopen weekend!

Vrijdag 23 juli 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 748.199 2. SWITCH EEN 596.851 3. FC DE KAMPIOENEN EEN 561.288 4. VAN HIER TOT IN TOKIO EEN 461.016 5. NIEUWS 19U VTM VTM 443.086 6. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 439.498 7. HET JOURNAAL LAAT EEN 382.676 8. THE AMERICAN DREAM XL EEN 379.330 9. OS. OPENINGSCEREMONIE EEN 283.881 10. WITSE EEN 258.274 11. MY BIG FAMILY FARM EEN 252.692 12. DE KOTMADAM VTM 230.620 13. NIEUWS 13U VTM VTM 214.153 14. DE BUURTPOLITIE VTM 187.381 15. CLIP(S) EEN 181.950 16. LE CORNIAUD EEN 144.579 17. VB. BK - STANDARD/GENK ELEVEN PRO LEAGUE 1 141.606 18. TERZAKE Canvas 137.586 19. SPORZA Canvas 137.324 20. K3 ZOEKT K3 VTM 134.241

Zaterdag 24 juli 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 863.070 2. STUDIO TOKIO EEN 742.406 3. SWITCH EEN 728.631 4. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 615.091 5. VAN HIER TOT IN TOKIO EEN 561.738 6. J.O. 2021 WIELRENNEN EEN 557.885 7. NIEUWS 19U VTM VTM 539.649 8. J.O. 2021 BASKETBAL 3X3 EEN 423.707 9. REIZEN WAES JAPAN EEN 406.235 10. DE WILDERNIS HERSTELD EEN 364.653 11. J.O. 2021 RITMISCHE GYMNASTIEK EEN 361.432 12. J.O. TOKYO 2021 EEN 326.960 13. DE 25 VTM 316.290 14. DARTS. WK VTM2 210.065 15. NIEUWS 13U VTM VTM 206.053 16. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 199.920 17. KINGSMAN, THE SECRET SERVICE VTM 192.403 18. MALTESE Canvas 188.698 19. SPORZA OKIRU EEN 177.821 20. VRANCKX Canvas 176.314

Zondag 25 juli 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 933.070 2. STUDIO TOKIO EEN 815.972 3. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 708.696 4. FLIKKEN MAASTRICHT EEN 684.088 5. TIEN OM TE ZIEN - DE ZOMER VAN 1996 VTM 601.909 6. VAN HIER TOT IN TOKIO EEN 545.009 7. NIEUWS 19U VTM VTM 537.587 8. ANIMAL AMBULANCE EEN 522.917 9. J.O. 2021 ZWEMMEN EEN 429.484 10. J.O. 2021 BASKETBAL 3X3 EEN 390.657 11. DARTS. WK VTM2 345.472 12. NIEUWS 13U VTM VTM 322.550 13. ZWARE JONGENS VTM 307.455 14. HET JOURNAAL LAAT EEN 306.810 15. AMAZING HOTELS, LIFE BEYOND THE LOBBY EEN 289.488 16. J.O. 2021 WIELRENNEN EEN 263.899 17. GREAT AMERICAN RAILROAD JOURNEYS EEN 261.959 18. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 234.650 19. VB. BK - ANDERLECHT/R.UNION ST-GILLOISE ELEVEN PRO LEAGUE 1 186.273 20. VB. BK - CL.BRUGGE/EUPEN ELEVEN PRO LEAGUE 1 164.025

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

