Kijkcijfers: 23, 24, 25 en 26 januari 2020

'Kamp Waes' is opnieuw de overwinnaar van het weekend. '1 Jaar Gratis' blijft het goed doen op zaterdag, vrijdag klopt 'Wallander' de VTM-film. Ook de kijkcijfers van donderdag vind je hierbij nog.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Donderdag 23 januari 2020

1. Thuis En 1.162.645 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.017.231 3. Iedereen Beroemd En 908.811 4. Blokken En 755.755 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 722.524 6. Vandaag over een Jaar En 694.902 7. Familie VTM 660.368 8. Voetbal: Beker van Belgi - 1/2 finale Q2 410.599 9. Holland-Belgi VTM 399.967 10. Dertigers En 377.900 11. Expeditie Robinson VIER 363.196 12. De Buurtpolitie VTM 349.895 13. Het Jourrnaal 13.00 uur En 341.102 14. Flikken Maastricht En 279.530 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 278.610 16. Het Journaal Laat En 255.607 17. De Eeuwige Oorlog Canvas 247.397 18. Aspe VTM 242.647 19. Border Security VTM 242.440 20. Huizenjagers VIER 233.283

Vrijdag 24 januari 2020

1. Thuis En 1.149.096 2. Het Journaal 19.00 uur En 967.385 3. Iedereen Beroemd En 898.582 4. Blokken En 752.719 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 643.333 6. Wallander En 582.754 7. Familie VTM 575.840 8. Het Journaal 13.00 uur En 366.978 9. De Buurtpolitie VTM 362.639 10. Flikken Maastricht En 329.250 11. Miss Peregrine s Home For Peculiar Children VTM 273.484 12. The Name Of The Rose En 247.533 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 243.660 14. Het Journaal Laat En 239.711 15. Border Security VTM 225.045 16. De Afspraak Canvas 220.122 17. Sports Late Night VIER 180.244 18. Aspe VTM 169.007 19. Terzake Canvas 168.100 20. Downsizing Q2 132.550

Zaterdag 25 januari 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 770.863 2. 1 Jaar Gratis En 684.767 3. F.C. De Kampioenen En 644.628 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 559.208 5. Iedereen Beroemd En 523.655 6. De 25 VTM 437.581 7. Fast & Furious 8 VTM 408.422 8. Baby Chimp Rescue En 399.805 9. Het Journaal 13.00 uur En 389.253 10. Veldrijden: Zonnebeke (samenvatting) En 370.353 11. Flikken Maastricht En 295.183 12. Dertigers En 265.744 13. Fail Army VIER 249.107 14. Vranckx Canvas 235.443 15. Midsomer Murders En 223.498 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 210.793 17. Below The Surface Canvas 198.531 18. Het Journaal Laat En 183.568 19. Villa Politica En 181.776 20. Expeditie Pairi Daiza VTM 168.794

Zondag 26 januari 2020



1. Kamp Waes En 1.492.348 2. Het Journaal 19.00 uur En 948.758 3. Over Water En 906.122 4. Sportweekend En 899.630 5. Lili en Marleen VTM 629.876 6. VTM NIEUWS 19,00 uur VTM 578.297 7. Dagelijkse Kost En 490.325 8. Het Journaal 13.00 uur En 455.458 9. Great Australian Railway Journeys En 373.348 10. Het Journaal Laat En 268.435 11. Made in Auschwitz Canvas 263.899 12. De Zevende Dag En 255.681 13. Sports Late Night VIER 243.099 14. Veldrijden: Hoogerheide (samenvatting) En 238.242 15. The Zoo En 232.463 16. Non-Stop VTM 225.802 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 200.423 18. De Recherche VIER 197.747 19. Earth s Tropical Islands - Madagascar Canvas 190.868 20. Momentum Q2 175.870

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)