Kijkcijfers: 20, 21 en 22 december 2019

Vooraleer de drukte van de feestdagen helemaal losbarst heeft Vlaanderen nog even rustig de tijd genomen om gezellig dicht bij elkaar voor de tv te kruipen. Een overzicht van de cijfers van afgelopen weekend.

Vrijdag 20 december 2019

1. Thuis En 1.063.052 2. Het Journaal 19.00 uur En 915.096 3. Belgium s Got Talent VTM 905.159 4. Iedereen Beroemd En 838.276 5. Blokken En 668.410 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 615.912 7. Familie VTM 581.881 8. Midsomer Murders En 481.182 9. Het Journaal 13.00 uur En 368.307 10. De Buurtpolitie VTM 307.697 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 307.031 12. Poldark En 212.233 13. The Good Doctor VTM 201.622 14. Aspe VTM 198.916 15. De Afspraak Canvas 197.693 16. Border Security VTM 189.727 17. Sports Late Night VIER 152.717 18. Neighbours En 152.277 19. Terzake Canvas 131.737 20. Sturm der Liebe Vitaya 111.984

Zaterdag 21 december 2019

1. Het Journaal 19.00 uur En 706.913 2. F.C. De Kampioenen En 553.316 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 548.415 4. Comedy Toppers VTM 540.524 5. The Secret Life Of The Zoo En 492.392 6. Iedereen Beroemd En 456.763 7. Veldrijden: Sint-Niklaas (heren) En 449.900 8. Veldrijden: Sint-Niklaas (dames) En 423.632 9. Sporza En 398.921 10. The Snow Wolf - A Winter s Tale En 362.093 11. Het Journaal 13.00 uur En 329.873 12. Paddington 2 VTM 321.323 13. Expeditie Pairi Daiza VTM 263.748 14. Mrs Doubtfire En 261.779 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 257.530 16. Sports Late Night VIER 252.528 17. Rijker dan je Denkt? VTM 211.688 18. Den Doende Detektiven Canvas 200.234 19. Villa Politica En 168.658 20. Het Journaal Laat En 166.533

Zondag 22 december 2019

1. Kamp Waes En 1.433.703 2. De Twaalf En 1.063.331 3. Het Journaal 19.00 uur En 904.408 4. Vrede op Aarde En 821.835 5. Snow Bears En 808.328 6. Lili en Marleen VTM 611.132 7. Het Journaal 13.00 uur En 597.194 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 593.469 9. Dagelijkse Kost En 445.811 10. Het Journaal Laat En 351.891 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 324.219 12. De Zevende Dag En 286.852 13. The Sound of Music VTM 269.925 14. Veldrijden: Namen (samenvating) En 254.544 15. Sports Late Night VIER 235.301 16. De Warmste Week En 213.472 17. Zie Mij Graag En 184.489 18. North America with Simon Reeve Canvas 181.024 19. Turnen: Gymgala En 178.879 20. Belgium s Got Talent VTM 176.700

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)