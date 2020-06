Kijkcijfers: 19, 20 en 21 juni 2020

Het weekend is op kijkcijfervlak geruisloos gepasseerd, zonder enige uitschieters en geen enkele miljoenentopper. Toch benieuwd hoe jouw favoriete programma heeft gescoord? Bekijk hier het overzicht.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Vrijdag 19 juni 2020



1. Switch En 801.022 2. Het Journaal 19.00 uur En 790.907 3. Iedereen Beroemd En 685.804 4. Midsomer Murders En 646.018 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 536.326 6. Blokken En 507.520 7. Sara VTM 411.609 8. Het Journaal 13.00 uur En 363.044 9. Witse En 263.744 10. Riviera En 256.029 11. De Afspraak Canvas 232.722 12. Het Journaal Laat En 231.539 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 216.821 14. De Buurtpolitie VTM 196.580 15. Terzake Canvas 172.429 16. It Takes Two VIER 169.674 17. The World s Best VIER 151.300 18. The hunger Games: Cathing Fire VTM 149.018 19. Ted 2 Q2 121.722 20. Medecin de Campagne Canvas 116.307

Zaterdag 20 juni 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 657.083 2. F.C. De Kampioenen En 535.867 3. De 25 VTM 413.670 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 394.278 5. Britain s Busiest Airport Heathrow En 389.036 6. Iedereen Beroemd En 375.702 7. Het Journaal 13.00 uur En 331.950 8. Demain Tout Commence En 321.103 9. My Family and the Galapagos En 254.659 10. Zootropolis VTM 215.886 11. Jason Bourne Q2 202.876 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 187.010 13. Het Journaal Laat En 181.409 14. Witse En 173.929 15. Sister Act II VTM 167.637 16. Villa Politica En 165.083 17. Wij, Heren van Zichem En 139.065 18. De Markt En 124.711 19. Before We Die Canvas 120.929 20. Thank You For Your Service VIER 118.539

Zondag 21 juni 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 844.745 2. Flikken Maastricht En 639.810 3. Lili en Marleen VTM 638.114 4. The Secret Life Of The Zoo En 624.060 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 590.985 6. Hou Me Nog Eens Vast En 588.841 7. Het Journaal 13.00 uur En 528.303 8. Shooter VTM 393.540 9. Veldrijden: Baal En 382.439 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 312.204 11. Hommes, Animaux, Nature En 307.673 12. Rick Stein s Secret France En 288.023 13. De Zevende Dag En 258.788 14. Dagelijkse Kost En 258.353 15. Wij, Heren van Zichem En 249.019 16. Poirot En 213.157 17. Britain s Got Talent Q2 167.333 18. Rituals - The Power Of Nature Canvas 137.674 19. What s My Name, Mohammed Ali Canvas 126.402 20. First Dates En 122.012

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)