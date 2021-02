Kijkcijfers: 19, 20 en 21 februari 2021

Het afgelopen weekend heeft ons zes miljoenentoppers opgeleverd. Het nieuwe seizoen van 'Twee tot de Zesde Macht' begint stevig met bijna 1,3 miljoen kijkers. En op vrijdag blijft 'The Voice van Vlaanderen' het goed doen. Zaterdag is 'Het Journaal' het best bekeken programma van de dag, zelfs zonder de magische grens te overschrijden.

Vrijdag 19 februari 2021



1. THUIS EEN 1.189.465 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.139.830 3. THE VOICE VAN VLAANDEREN - THE BLIND AUDITIONS VTM 1.018.103 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 899.428 5. BLOKKEN EEN 818.708 6. NIEUWS 19U VTM VTM 694.801 7. FAMILIE VTM 621.213 8. LEWIS EEN 577.490 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 517.532 10. LISA VTM 393.874 11. 09/01/2001 VTM 293.127 12. WINDKRACHT 10 EEN 289.290 13. DE BUURTPOLITIE VTM 282.657 14. NIEUWS 13U VTM VTM 247.280 15. DE AFSPRAAK Canvas 247.064 16. TER ZAKE Canvas 223.717 17. NEIGHBOURS EEN 156.333 18. KEEPING FAITH EEN 144.129 19. BIG BROTHER PLAY4 139.618 20. FATHER BROWN EEN 134.786

Zaterdag 20 februari 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 984.612 2. FC DE KAMPIOENEN EEN 720.040 3. NIEUWS 19U VTM VTM 657.066 4. LONDEN ZOO EEN 586.533 5. IEDEREEN BEROEMD EEN 550.540 6. DE 25 VTM 479.369 7. WILD ARCTIC - DESERT OF ICE EEN 398.608 8. VELDRIJDEN. SINT-NIKLAAS H. EEN 374.423 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 371.878 10. ABOUT SCHMIDT EEN 348.145 11. DA'S LIEFDE! VTM 319.635 12. VELDRIJDEN. SINT-NIKLAAS D. EEN 317.729 13. SPORZA EEN 282.933 14. WINDKRACHT 10 EEN 247.664 15. TRUST ME Canvas 223.321 16. NIEUWS 13U VTM VTM 223.218 17. VRANCKX Canvas 222.116 18. HET JOURNAAL LAAT EEN 192.584 19. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 166.817 20. NON-STOP VTM 161.216

Zondag 21 februari 2021



1. TWEE TOT DE ZESDE MACHT EEN 1.286.549 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.172.035 3. SPORTWEEKEND EEN 985.486 4. BEAU SEJOUR EEN 866.988 5. BLIND GETROUWD VTM 803.083 6. NIEUWS 19U VTM VTM 641.411 7. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 466.496 8. GRIFF'S GREAT AUSTRALIAN RAIL TRIP EEN 398.826 9. DAGELIJKSE KOST EEN 382.550 10. BLIJVEN SLAPEN VTM 357.724 11. HET JOURNAAL LAAT EEN 274.759 12. NIEUWS 13U VTM VTM 250.280 13. TELEFACTS VTM 188.744 14. WEEK VAN DE BELGISCHE MUZIEK EEN 178.763 15. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 151.172 16. VELDRIJDEN. OOSTMALLE - H. PLAY SPORTS OPEN 147.720 17. VELDRIJDEN. OOSTMALLE - D. PLAY SPORTS OPEN 140.045 18. FIRST DATES EEN 138.150 19. PLANET OF TREASURES - AFRICA Canvas 131.962 20. GAME OF TALENTS VTM 120.250

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

