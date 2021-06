Kijkcijfers: 18, 19 en 20 juni 2021

Vooral voetbalwedstrijden domineren dit weekend de kijkcijferlijsten. Maar ook het Belgisch Kampioenschap wielrennen kan kijkers boeien. De tweede aflevering van 'Tien Om Te Zien: De Zomer van 1991' doet het goed op VTM. Dit zijn alle kijkcijfers van het afgelopen weekend.

Vrijdag 18 juni 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 732.502 2. VB. EK. SCHIFT - ENGELAND/SCHOTLAND EEN 660.972 3. BLOKKEN EEN 465.511 4. NIEUWS 19U VTM VTM 461.779 5. FAMILIE VTM 443.322 6. LISA VTM 436.083 7. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 434.450 8. HET JOURNAAL LAAT EEN 389.578 9. FIRST DATES EEN 359.680 10. TER ZAKE Canvas 293.039 11. DAGELIJKSE KOST EEN 272.953 12. VRT NIEUWS UPDATE EEN 267.849 13. VB. EK. SCHIFT - KROATIE/TSJECHIE Canvas 264.035 14. NIEUWS 13U VTM VTM 242.825 15. VILLA SPORZA EEN 233.451 16. VB. EK. SCHIFT - ZWEDEN/SLOVAKIJE EEN 223.301 17. GRETA THUNBERG, A YEAR TO CHANGE THE WORLD Canvas 146.395 18. STURM DER LIEBE VTM2 138.768 19. DE BUURTPOLITIE VTM 129.956 20. VTM NIEUWS FLASH VTM 113.905

Zaterdag 19 juni 2021



1. VB. EK. SCHIFT - SPANJE/POLEN EEN 699.939 2. FC DE KAMPIOENEN EEN 572.349 3. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 572.029 4. VB. EK. SCHIFT - PORTUGAL/DUITSLAND Canvas 467.867 5. VB. EK. SCHIFT - HONGARIJE/FRANKRIJK EEN 427.709 6. HET JOURNAAL LAAT EEN 424.979 7. NIEUWS 19U VTM VTM 402.028 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 362.851 9. IEDEREEN BEROEMD EEN 323.208 10. ALLEMAAL CHRIS VTM 289.404 11. VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 287.016 12. VRANCKX Canvas 258.953 13. NIEUWS 13U VTM VTM 237.162 14. DE AARDE VANUIT DE HEMEL - TERRA VANDAAG EEN 217.113 15. VILLA SPORZA EEN 210.371 16. DARK HEART Canvas 198.874 17. MISS PEREGRINE'S HOME FOR PECULIAR CHILDREN VTM 182.470 18. VILLA POLITICA EEN 154.495 19. DIERENDOKTERS 24/7 EEN 148.416 20. DE WEEK VAN BRUZZ EEN 144.057

Zondag 20 juni 2021



1. VRT NIEUWS UPDATE EEN 967.532 2. SPORTWEEKEND EEN 768.907 3. NIEUWS 19U VTM VTM 760.022 4. PHILIPPE GEUBELS, BEDANKT VOOR ALLES EEN 744.139 5. VB. EK. SCHIFT - ITALIE/WALES EEN 604.033 6. WIELRENNEN. BK. WAREGEM. H. EEN 570.075 7. TIEN OM TE ZIEN - DE ZOMER VAN 1991 VTM 547.391 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 506.574 9. VILLA SPORZA EEN 446.423 10. EXTRA JOURNAAL - LICHAAM JURGEN CONINGS GEVONDEN EEN 368.704 11. LE JARDIN EXTRAORDINAIRE EEN 355.551 12. DE ZEVENDE DAG EEN 282.295 13. HET JOURNAAL LAAT EEN 255.423 14. NIEUWS 13U VTM VTM 250.169 15. BOYS VTM 219.686 16. WIELRENNEN. BK. WAREGEM. D. Canvas 149.828 17. TELEFACTS VTM 138.480 18. WIELRENNEN. BK. WAREGEM. H. Canvas 121.723 19. THOMAS MEUNIER, TOT OU TARD Canvas 97.744 20. EXTRA NIEUWS - LICHAAM VAN JURGEN CONINGS GEVONDEN VTM 93.684

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

