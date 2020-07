Kijkcijfers: 17, 18 en 19 juli 2020

Er werd dit weekend erg verspreid tv gekeken waardoor ook de kleinere zenders een graantje kunnen meepikken. Miljoenentoppers zijn uiteraard ver te zoeken. 'Het Journaal' van 19.00 uur op vrijdag is het best bekeken programma van de afgelopen drie dagen.

Vrijdag 17 juli 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 835.701 2. Switch En 720.753 3. F.C. De Kampioenen En 717.792 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 567.866 5. Op Kot En 508.032 6. Sara VTM 441.714 7. De Kotmadam VTM 418.542 8. Unforgotten En 398.030 9. Het Journaal 13.00 uur En 354.284 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 286.675 11. De Buurtpolitie VTM 279.672 12. Het Journaal Laat En 263.185 13. The Cruise En 244.102 14. Exodus, Gods and Kings VTM 225.830 15. Flodder III Q2 195.544 16. Terzake Canvas 181.324 17. Border Security VTM 172.041 18. Police Academy: Mission To Moscou VIER 113.177 19. Un Homme a la Hauteur En 111.280 20. Sturm der Liebe Vitaya 108.150

Zaterdag 18 juli 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 639.930 2. F.C. De Kampioenen En 518.576 3. Britain s Busiest Airport Heathrow En 453.316 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 452.835 5. Het Journaal 13.00 uur En 343.809 6. De 25 VTM 333.148 7. La Famillie Belier En 299.765 8. Het Journaal Laat En 298.927 9. Ratatouille VTM 273.905 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 266.722 11. India s Wild Karnataka En 225.902 12. The Magnificent Seven VIER 192.913 13. Wij, Heren van Zichem En 155.143 14. American Assassin Q2 155.003 15. Expeditie Pairi Daiza VTM 148.339 16. Witse En 147.695 17. Death In Paradise En 142.601 18. The Da Vinci Code VTM 126.293 19. Vranckx Canvas 113.533 20. De Week van Bruzz En 111.679

Zondag 19 juli 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 814.686 2. Flikken Maastricht En 657.882 3. Drukte in de Dierentuin En 631.759 4. De Blacklist En 582.866 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 485.178 6. Het Journaal 13.00 uur En 464.216 7. Taken 3 VTM 364.009 8. Het Journaal Laat En 330.769 9. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 270.201 10. Griff s Great Kiwi Road Trip En 247.089 11. Le Jardin Extraordinaire En 245.271 12. Patrouille Linkeroever VTM 230.240 13. Animal Rescue School En 198.414 14. Wij, Heren van Zichem En 175.827 15. Formule 1: GP Hongarije En 134.725 16. The Hobbit: The Battle Of The Five Armies VIER 133.736 17. De Playlist En 129.455 18. Rapunzel VTM 128.871 19. Liefde Voor Muziek VTM 124.867 20. Obese Vitaya 114.502

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)