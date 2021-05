Kijkcijfers: 14, 15 en 16 mei 2021

De liveshows van 'The Voice van Vlaanderen' scoren minder dan de selectie-uitzendingen, al blijft het programma nog steeds binnen de top 3. 'F.C. De Kampioenen' blijft na 'Het Journaal' de best bekeken uitzending op zaterdag. Zondag is de Planckaert-clan (kasteel)heer en meester!

Vrijdag 14 mei 2021



1. THUIS EEN 1.077.294 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 984.789 3. THE VOICE VAN VLAANDEREN - LIVE VTM 776.137 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 764.418 5. BLOKKEN EEN 655.013 6. NIEUWS 19U VTM VTM 633.812 7. FAMILIE VTM 533.929 8. THE BROKENWOOD MYSTERIES EEN 528.529 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 386.449 10. DAGELIJKSE KOST EEN 345.554 11. LISA VTM 344.830 12. DE AFSPRAAK Canvas 298.739 13. NIEUWS 13U VTM VTM 265.325 14. 09/01/2001 VTM 193.798 15. DE BUURTPOLITIE VTM 193.201 16. HET JOURNAAL LAAT EEN 185.740 17. TER ZAKE Canvas 168.130 18. CYCL. GIRO D'ITALIA EUROSPORT 1 (NL) 162.573 19. RECHT OP RECHT EEN 161.341 20. SPORZA GIRO EEN 130.719

Zaterdag 15 mei 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 772.123 2. FC DE KAMPIOENEN EEN 565.287 3. NIEUWS 19U VTM VTM 540.348 4. VIVA VERMEIRE VTM 499.438 5. IEDEREEN BEROEMD EEN 481.272 6. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 424.778 7. VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 411.338 8. BRITAIN'S BUSIEST AIRPORT HEATHROW EEN 406.354 9. SERENGETI EEN 299.848 10. NIEUWS 13U VTM VTM 264.632 11. EUROVISION SONG CONTEST, THE STORY OF FIRE SAGA EEN 256.854 12. JUMANJI, WELCOME TO THE JUNGLE VTM 251.755 13. RECHT OP RECHT EEN 240.966 14. DIEREN IN NESTEN EEN 239.448 15. CYCL. GIRO D'ITALIA EUROSPORT 1 (NL) 220.703 16. VB. BK - ANDERLECHT/GENK ELEVEN PRO LEAGUE 1 207.266 17. HET JOURNAAL LAAT EEN 202.174 18. PETRA Canvas 200.238 19. MIDSOMER MURDERS EEN 195.002 20. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 181.818

Zondag 16 mei 2021



1. CHATEAU PLANCKAERT EEN 1.136.389 2. DE MOL PLAY4 1.126.577 3. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 831.873 4. SPORTWEEKEND EEN 793.214 5. FLIKKEN MAASTRICHT EEN 771.107 6. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 548.865 7. NIEUWS 19U VTM VTM 487.967 8. GREAT AMERICAN RAILROAD JOURNEYS EEN 400.676 9. HELDEN VAN HIER, DE KUST VTM 372.685 10. DE ZEVENDE DAG EEN 342.002 11. HET JOURNAAL LAAT EEN 302.603 12. LE JARDIN EXTRAORDINAIRE EEN 299.757 13. CYCL. GIRO D'ITALIA EUROSPORT 1 (NL) 280.745 14. NIEUWS 13U VTM VTM 275.527 15. VB. BK - CL.BRUGGE/ANTWERPEN ELEVEN PRO LEAGUE 1 249.114 16. DAGELIJKSE KOST EEN 238.666 17. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 232.521 18. VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 193.199 19. BLIND GEKOCHT PLAY4 174.949 20. DWARS DOOR DE MIDDELLANDSE ZEE EEN 174.133

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

