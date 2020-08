Kijkcijfers: 14, 15 en 16 augustus 2020

Het afgelopen warme weekend stond vooral in het teken van wielrennen en voetbal. En vooral de gebeurtenissen in de koers stuwden ook de kijkcijfers van de nieuwsuitzendingen wat omhoog. 'Zomerhit' kon zondag net geen miljoen kijkers plezieren.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Vrijdag 14 augustus 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 719.312 2. Switch En 655.620 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 633.791 4. F.C. De Kampioenen En 572.887 5. Sara VTM 512.142 6. Het Journaal 13.00 uur En 470.345 7. Vera En 468.368 8. Voetbal: Champions League - Barcelona-Bayern VIER 411.424 9. De Kotmadam VTM 393.354 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 352.891 11. Wielrennen: Dauphin Libr - rit 3 En 301.578 12. De Buurtpolitie VTM 288.586 13. Terzake Canvas 235.003 14. Professor T. En 223.064 15. Het Journaal Laat En 204.267 16. The Chefs Brigade En 178.599 17. Father Brown En 167.415 18. Thuis En 157.689 19. The Wolf Of Wall Street VTM 140.318 20. De Playlist En 131.758

Zaterdag 15 augustus 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 699.987 2. F.C. De Kampioenen En 560.146 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 544.748 4. Wielrennen: Dwars door het Hageland En 468.451 5. Het Journaal 13.00 uur En 458.710 6. Britain s Busiest Airport Heathrow En 438.907 7. Wielrennen: De Ronde van Lombarije VTM 430.970 8. De 25 VTM 417.646 9. Voetbal: Champions League - Man. City-Lyon Q2 408.508 10. Wielrennen: Dauphin-Libr - rit 4 En 376.874 11. Het Journaal Laat En 288.926 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 286.282 13. South Africa - Killers Of The Kalahari En 286.167 14. Rise Of The Planet Of The Apes En 229.389 15. Witse En 224.928 16. America s Funniest Home Videos VTM 211.573 17. Miss Peregrini s Home For Peculiar Children VTM 209.036 18. Sports Late Night VIER 197.958 19. Flikken Rotterdam En 184.857 20. The Day After Tomorrow VIER 147.284

Zondag 16 augustus 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 983.449 2. Zomerhit 2020 En 959.846 3. Drukte in de Dierentuin En 681.712 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 539.907 5. Het Journaal 13.00 uur En 485.225 6. Wielrennen: Dauphin Libr - rit 5 En 429.824 7. Griff s Great Kiwi Road Trip En 373.033 8. Wielrennen: Ronde van Walloni - rit 1 En 360.888 9. Het Journaal Laat En 350.419 10. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 340.806 11. Inspector Morse En 326.711 12. Animal Rescue School En 297.265 13. Atletiek: Monaco En 260.668 14. Weg Zijn Wij En 230.508 15. Patrouille Linkeroever VTM 228.885 16. Voetbal: Europa League - Sevilla - Manchester U. Canvas 215.834 17. War Of The Worlds VTM 200.365 18. Het Rad VIER 159.264 19. Hostage Q2 158.675 20. The Shawshank Redemption VIER 154.191

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!