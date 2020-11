Kijkcijfers: 13, 14 en 15 november 2020

Geen 'The Masked Singer' meer op VTM en dus worden er dit weekend geen records meer gebroken. Toch noteren we nog 8 miljoenentoppers. En daarbij de match van de Rode Duivels op zondag. Onze nationale voetbalhelden weerhouden 'Chteau Planckaert' van een nieuw record, al kan de familie met meer dan 1,5 miljoen kijkers ook niet klagen.

Vrijdag 13 november 2020



1. Thuis En 1.330.320 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.278.829 3. Iedereen Beroemd En 1.148.768 4. Liefde voor Muziek - de renie VTM 913.834 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 911.087 6. Blokken En 833.360 7. Familie VTM 779.042 8. Lewis En 670.190 9. Sara VTM 645.241 10. Het Journaal 13.00 uur En 526.349 11. Witse En 476.228 12. De Buurtpolitie VTM 334.438 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 320.802 14. De Afspraak Canvas 316.364 15. Terzake Canvas 277.555 16. Knight and Day VIER 266.373 17. The Good Doctor VTM 248.825 18. Keeping Faith En 200.412 19. Neighbours En 200.230 20. Sturm der Liebe VTM 194.115

Zaterdag 14 november 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.228.832 2. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 788.848 3. F.C. De Kampioenen En 785.069 4. Het Grootste Lichtpunt tegen kanker En 761.666 5. Wildlife in the Cantabrian Mountains En 630.504 6. Lili en Marleen VTM 610.145 7. Animal Airport En 571.108 8. Het Journaal 13.00 uur En 490.532 9. Wat een Jaar! VTM 475.788 10. The Valhalla Murders Canvas 456.759 11. Witse En 432.198 12. Veldrijden: Ethias Cross Leuven VTM 332.716 13. Slumdog Millionaire En 321.721 14. Het Journaal Laat En 294.701 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 283.463 16. Hij Komt, Hij Komt! En 273.344 17. Vranckx Canvas 248.765 18. Dieren in Nesten En 243.011 19. Expeditie Pairi Daiza VTM 237.317 20. De Markt En 219.917

Zondag 15 november 2020

1. Chteau Planckaert En 1.535.080 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.362.555 3. Voetbal: Nationals League - Belgi-Engeland VTM 1.324.405 4. Sportweekend En 1.190.558 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 863.455 6. Het Journaal 13.00 uur En 807.607 7. Voetbal: Nationals League - studio VTM 599.278 8. De Zonen van van As VTM 568.365 9. Dagelijkse Kost En 561.049 10. De Zevende Dag En 506.100 11. Let s Go Wild En 503.546 12. Het Journaal Laat En 487.375 13. Vlaanderen Vakantieland En 441.141 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 440.304 15. A Touch Of Frost En 421.324 16. Vele Hemels Boven de Zevende En 406.449 17. Formule 1: GP Turkije En 286.382 18. Liefde voor Muziek - de renie VTM 273.103 19. Faroek VTM 204.055 20. Alloo bij de Wegpolitie VTM 192.526

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

