Kijkcijfers: 12, 13 en 14 februari 2021

'The Voice van Vlaanderen' blijft het miljoen kijkers vasthouden. 'F.C. De Kampioenen' is zaterdag na 'Het Journaal' het best bekeken programma. En zondag krijgt 'Beau Séjour' een tik. De serie voelt de hete adem van 'Blind Getrouwd' én 'Blijven Slapen' in de nek.

Vrijdag 12 februari 2021



1. THUIS EEN 1.198.618 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.169.028 3. THE VOICE VAN VLAANDEREN - THE BLIND AUDITIONS VTM 1.083.127 4. IEDEREEN BEROEMD EEN 994.968 5. BLOKKEN EEN 816.303 6. NIEUWS 19U VTM VTM 760.121 7. FAMILIE VTM 684.481 8. LEWIS EEN 501.875 9. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 470.599 10. LISA VTM 391.047 11. HET JOURNAAL LAAT EEN 337.518 12. WINDKRACHT 10 EEN 329.012 13. DE AFSPRAAK Canvas 324.473 14. DE BUURTPOLITIE VTM 272.926 15. NIEUWS 13U VTM VTM 242.193 16. TER ZAKE Canvas 240.295 17. 09/01/2001 VTM 218.509 18. BIG BROTHER PLAY4 184.627 19. FATHER BROWN EEN 171.732 20. NEIGHBOURS EEN 158.830

Zaterdag 13 februari 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.093.542 2. FC DE KAMPIOENEN EEN 782.614 3. LONDEN ZOO EEN 676.579 4. NIEUWS 19U VTM VTM 674.871 5. IEDEREEN BEROEMD EEN 586.296 6. DE 25 VTM 464.619 7. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 456.439 8. VELDRIJDEN. EEKLO H. VTM 449.787 9. WILD ARCTIC - THE FROZEN FOREST EEN 442.772 10. DAENS EEN 426.981 11. VELDRIJDEN. EEKLO D. VTM 373.514 12. DA'S LIEFDE! VTM 324.678 13. WINDKRACHT 10 EEN 299.373 14. VELDRIJDEN. EEKLO VTM 285.763 15. NIEUWS 13U VTM VTM 273.190 16. BEFORE WE DIE Canvas 214.893 17. PRETTY WOMAN VTM 212.770 18. DUNKIRK PLAY4 212.347 19. DE MARKT EEN 188.856 20. MIDSOMER MURDERS EEN 181.244

Zondag 14 februari 2021



1. REIZEN WAES, VLAANDEREN EEN 1.436.773 2. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.136.466 3. SPORTWEEKEND EEN 1.063.819 4. BEAU SEJOUR EEN 895.125 5. BLIND GETROUWD VTM 811.388 6. VELDRIJDEN. BRUSSEL H. EEN 676.517 7. NIEUWS 19U VTM VTM 634.873 8. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 629.095 9. VELDRIJDEN. BRUSSEL D. EEN 613.160 10. DAGELIJKSE KOST EEN 514.184 11. SPORZA EEN 501.954 12. BLIJVEN SLAPEN VTM 469.428 13. GRIFF'S GREAT AUSTRALIAN RAIL TRIP EEN 423.910 14. DE ZEVENDE DAG EEN 417.296 15. HET JOURNAAL LAAT EEN 345.731 16. ATLETIEK. FLANDERS INDOOR GENT EEN 329.748 17. DE NACHT VAN VLAANDEREN EEN 294.613 18. NIEUWS 13U VTM VTM 287.377 19. TELEFACTS VTM 220.060 20. FIRST DATES EEN 172.670

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

