Kijkcijfers: 10, 11, 12 en 13 december 2020

Naast de kijkcijfers van het afgelopen weekend, waren we je ook nog de televisieresultaten van donderdag schuldig. Het weekend is alweer mooi geworden, met zes miljoenentoppers. Donderdag bereikten vier programma's de magische grens.

Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Donderdag 10 december 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 1.164.433 2. Thuis En 1.122.639 3. De Slimste Mens ter Wereld VIER 1.053.952 4. Geubels en de Hollanders En 1.021.945 5. Iedereen Beroemd En 906.882 6. Blokken En 761.978 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 736.602 8. Familie VTM 652.808 9. Sara VTM 607.191 10. First Dates En 469.991 11. Witse En 444.910 12. Het Journaal 13.00 uur En 416.754 13. Alloo bij de Wegpolitie VTM 367.105 14. Wout, Waar Een Wil Is VTM 362.385 15. Justice For All VIER 324.122 16. Voetbal: Europa League - Tottenham-Antwerpen Canvas 314.916 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 306.518 18. Het Journaal Laat En 271.102 19. De Buurtpolitie VTM 263.697 20. Neighbours En 205.608

Vrijdag 11 december 2020



1. Thuis En 1.144.544 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.126.448 3. The Voice Senior VTM 1.036.700 4. Iedereen Beroemd En 961.713 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 825.439 6. Blokken En 815.377 7. Familie VTM 707.522 8. Sara VTM 594.897 9. Deadwater Fell En 497.421 10. Witse En 471.726 11. Het Journaal 13.00 uur En 455.959 12. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 347.572 13. The Good Doctor VTM 303.640 14. De Buurtpolitie VTM 294.700 15. Terzake Canvas 232.885 16. De Afspraak Canvas 222.067 17. Het Journaal Laat En 210.701 18. Neighbours En 206.745 19. Sturm der Liebe VTM 197.651 20. Stukken van Mensen VIER 175.512

Zaterdag 12 december 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.019.200 2. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 764.074 3. F.C. De Kampioenen En 682.937 4. Lili en Marleen VTM 669.769 5. Veldrijden: Scheldecross (heren) En 607.430 6. Iedereen Beroemd En 540.274 7. Babies Diary - The Path to Independence En 478.794 8. The Zoo En 478.189 9. Het Journaal 13.00 uur En 474.150 10. Veldrijden: Scheldecross (dames) En 466.351 11. Veldrijden: Scheldecross En 457.460 12. Witse En 456.776 13. Wat een Jaar! VTM 399.815 14. Pippa VTM 340.318 15. Craith Canvas 301.136 16. About Time En 272.447 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 269.495 18. Expeditie Pairi Daiza VTM 222.483 19. Villa Politica En 209.306 20. De Markt En 184.522

Zondag 13 december 2020

1. Down the Road En 1.431.202 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.093.930 3. Black-out En 983.536 4. Sportweekend En 978.665 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 665.506 6. Veldrijden: Gavere (heren) En 633.075 7. De Zonen van Van As VTM 561.013 8. Het Journaal 13.00 uur En 560.539 9. 60 Jaar Sportweekend En 465.066 10. Veldrijden: Gavere (dames) En 450.364 11. De Zevende Dag En 429.217 12. Dagelijkse Kost En 380.499 13. Formule 1: GP Abu Dhabi En 314.841 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 269.345 15. The Voice Senior VTM 227.677 16. Rip 2020 VTM 207.877 17. Het Journaal Laat En 205.841 18. Het Huis En 204.602 19. Sports Late Night VIER 169.714 20. Louis Theroux: Life On The Edge Canvas 167.201

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!