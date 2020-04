Kijkcijfers: 10, 11, 12 en 13 april 2020

Het meest vreemde Paasweekend in tijden tovert 11 miljoenentoppers op de tabel. 'De Mol' en de maandaguitzending van 'Het Journaal' zijn de uitschieters. Alle cijfers vind je hier.

Vrijdag 10 april 2020

1. Thuis En 1.191.085 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.110.957 3. Iedereen Beroemd En 1.004.212 4. Familie VTM 725.992 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 724.059 6. Endeavour En 676.348 7. Het Journaal 13.00 uur En 535.371 8. Blokken En 522.038 9. VTM NIEUWS Update VTM 414.146 10. De Afspraak Canvas 352.053 11. Olympus Has Fallen VTM 350.668 12. Temptation Island VIJF 325.713 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 308.839 14. Het Journaal Laat En 298.666 15. De Buurtpolitie VTM 279.628 16. Terzake Canvas 261.862 17. Medici En 229.518 18. Harry Potter And The Goblet Of Fire VIER 222.213 19. 9-1-1 VTM 217.641 20. Woman In Gold Canvas 208.740

Zaterdag 11 april 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.049.710 2. LEGO MASTERS VTM 727.087 3. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 643.470 4. Iedereen Beroemd En 627.821 5. F.C. De Kampioenen En 618.830 6. De 25 VTM 599.972 7. VTM NIEUWS Update VTM 528.901 8. The Secret Life Of The Zoo En 522.982 9. Het Journaal 13.00 uur En 508.552 10. White House Farm Canvas 385.927 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 358.370 12. Mysterious Planet: The Forgotten Forest En 292.210 13. Life Of Pi En 270.931 14. Geubels en de Belgen VIER 264.828 15. Vranckx Canvas 261.190 16. Het Journaal Laat En 255.237 17. Logan Q2 203.378 18. Cafe Derby VTM 199.225 19. Flikken Rotterdam En 188.017 20. Indiana Jones and the Temple Of Doom VIER 172.966

Zondag 12 april 2020



1. De Mol VIER 1.223.808 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.211.355 3. Twee tot de Zesde Macht En 1.050.719 4. GR5 En 975.468 5. Blind Getrouwd VTM 867.564 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 745.549 7. Het Journaal 13.00 uur En 558.311 8. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 433.223 9. VTM NIEUWS Update VTM 366.101 10. Het Journaal Laat En 358.784 11. Great American Railway Journeys En 350.181 12. Dagelijkse Kost En 322.626 13. Amigo s VTM 321.627 14. Sporza Retro En 283.716 15. Paasboodschap van de Paus En 257.137 16. Mediterranean With Simon Reeve Canvas 232.995 17. Cafe De Mol VIER 218.785 18. Influencers VIER 214.878 19. Schipper Naast Mathilde En 207.972 20. Poirot En 196.864

Maandag 13 april 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 1.458.501 2. Thuis En 1.208.871 3. Iedereen Beroemd En 1.155.173 4. Ten Oorlog En 1.084.450 5. Liefde voor Muziek VTM 943.908 6. Blokken En 886.529 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 870.217 8. Familie VTM 759.973 9. Het Journaal 13.00 uur En 702.186 10. Helden van Hier: Corona VIER 639.443 11. First Dates En 632.072 12. Vandaag En 569.819 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 531.356 14. VTM NIEUWS Update VTM 508.856 15. Het Journaal Laat En 441.042 16. Terzake Canvas 385.506 17. Gert Late Night - Lockdown VIER 379.989 18. De Buurtpolitie VTM 363.236 19. Geubels en de Belgen VIER 319.965 20. Topdokters: Corona VIER 299.033

