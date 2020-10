Khaila uit Poperinge raadt Het Geluid van Qmusic en wint 44.100 euro

Bijten op een flesje appelsap, aluminiumfolie van een botervlootje trekken of een foto maken met een wegwerptoestel, het waren verdienstelijke pogingen.

Maar na meer dan een maand en 441 foute antwoorden is Het Geluid van Qmusic eindelijk geraden. De 21-jarige Khaila uit Poperinge gaf zonet het enige juiste antwoord bij het Qmusic-avondspitsduo Sam De Bruyn en Vincent Fierens: het openen van een plooimeter. Khaila wint daarmee maar liefst 44.100 euro.

Khaila schreeuwde het uit toen ze hoorde dat ze het Geluid had geraden: 'Oh my god!!! Serieus? Echt waar, wauw! Door mijn geschreeuw kijkt m’n dochtertje naar mij: mama, wat doe je nu?', lachte Khaila op de radio. Sam en Vincent wilden weten wat ze met 44.100 euro gaat doen: 'Ik ga een deel aan de kant zetten voor m’n dochtertje van 10 maanden en eens goed genieten met m’n lief. En zeker ook een deel gebruiken om te sparen voor een huisje. Ik deed eigenlijk al langer mee, van in het begin al. Maar het is pas sinds vandaag dat ik het écht dacht te weten. Wauw, ik kan het gewoon niet geloven!'

Ontdek hier de oplossing van Het Geluid:

Op maandag 14 september startte Qmusic met Het Geluid. Elk uur mocht een luisteraar een poging wagen. Bij een fout antwoord kwam er automatisch 100 euro in de pot. Er was ook elke ochtend om 9.30 uur de Superronde, waarin drie luisteraars na elkaar mochten raden en zo meteen kans maakten op 50.000 euro. Afgelopen vrijdag 23 oktober speelden Maarten en Dorothee zelfs nog de Super Superronde, waarbij niet drie maar wel tien luisteraars hun antwoorden konden geven.