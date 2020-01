Ketnet Junior zoekt kindjes voor nieuwe opnames 'Tik Tak'

Foto: Ketnet - © VRT 2019

Ketnet Junior werkt momenteel aan extra afleveringen van de vernieuwde 'Tik Tak'-reeks en gaat hiervoor, net als vorig jaar, op zoek naar nieuwe 'Tik Tak'-kindjes.

Vorig jaar was die oproep een enorm succes en ook de vernieuwde 'Tik Tak'-afleveringen werden met veel enthousiasme onthaald. Intussen komen natuurlijk heel wat nieuwe kindjes in aanmerking, en daarom lanceert Ketnet Junior een nieuwe oproep.

Ouders en grootouders kunnen hun (klein)kinderen inschrijven via mijntiktak.be. Op deze persoonlijke tool kan iedereen een video van hun kind opladen, waarna het meteen in een gepersonaliseerde 'Tik Tak'-aflevering komt. Ouders kunnen de video nadien insturen om zo hun kind aan te melden voor de opnames. Wie graag een gepersonaliseerde video maakt maar zijn kindje niet wil inschrijven, kan natuurlijk ook aan de slag met mijntiktak.be.

Wie komt in aanmerking voor de opnames? Ketnet zoekt kinderen...:

- die op moment van de 'Tik Tak'-opnames tussen anderhalf en vier jaar zijn

- die vlot kunnen stappen

- die niet verlegen zijn

- die beschikbaar zijn tijdens de periode 21 tem 24 april voor opnames in Brussel

Inschrijven kan tot maandag 2 maart 10.00 uur. Alle informatie en voorwaarden zijn ook terug te vinden op KetnetJunior.be.

'Tik Tak' nu al internationaal verkocht

Daarnaast nog bijzonder nieuws: 'Tik Tak' is nu al internationaal verkocht. Na het succes in België kunnen ook kinderen in Nederland (NPO), Denemarken (DR), Finland (YLE), Noorwegen (NRK) en Israël (Hop! channel) voortaan genieten van de vernieuwde reeks.

Ketnet Junior, in de voormiddag op het Ketnet-kanaal, in de namiddag op het Canvas-kanaal. En altijd digitaal via de gratis Ketnet Junior-app, KetnetJunior.be en het YouTube-kanaal van Ketnet Junior.