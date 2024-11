Kelly Pfaff deelt haar intieme levenslessen in JOE Datenight: 'Je lichaam is zoals je huis'

Tijdens een nieuwe JOE Datenight, morgenavond tussen 21u00 en 23u00 bij JOE, duikt Tess Goossens dieper in het liefdesleven van Kelly Pfaff. Kelly deelt openhartig hoe ze haar kinderen begeleidt in hun zoektocht naar liefde en intimiteit.

In tegenstelling tot haar man Sam praat ze met haar tieners heel open over seks. “Ik heb altijd een metafoor gebruikt bij mijn kinderen”, vertelt Kelly. “Je lichaam is zoals je huis. Je leert iemand kennen en laat hem eerst aan de poort staan. Je bepaalt zelf of je hem de oprit laat oprijden en of hij langs de voorkant of achterkant mag komen. Maar weet wie je toelaat in je huis.”



Bekijk hier de video: