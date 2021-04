Keert 'Big Brother' terug voor een tweede seizoen?

Het grote kijkcijferkanon was het niet. De terugkeer van 'Big Brother' op het Vlaamse scherm zorgde niet voor de grote verrassing van het voorjaar. Toch kijkt Play4 tevreden terug. Achter de schermen denkt men zelfs aan een vervolg.

20 jaar geleden was 'Big Brother' een mega hit op televisie. Maar tijden veranderen. Het is lang niet meer zo bijzonder om mensen 24 uur per dag en 7 dagen per week te volgen. Via sociale media kan iedereen zelf kiezen wie men volgt.



Bij Play4 is men ondanks de bescheiden kijkers toch tevreden over 'Big Brother'. In de krant Het Laatste Nieuws spreekt woordvoerder Barbara Salomon van gemiddeld 375.000 kijkers per aflevering. Maar vooral de cijfers van de online content doen Play4 nadenken over een vervolg. 'Zo behaalden we online 9,5 miljoen views, waarvan 3,5 miljoen voor de livestream. We merken dat het programma in de eerste plaats een jong en trouw publiek aanspreekt. Met zulke cijfers kunnen we alleen maar positief terugblikken op de terugkeer.', klinkt het.



De woordvoerder bevestigt dat men alle opties voor de toekomst bekijkt. Een eventueel nieuw seizoen zou dan in 2022 starten.