Katrien deelt pakkend verhaal in 'Blijf In Uw Kot!' op Qmusic - VIDEO

Foto: Qmusic © DPG Media 2020

Vanaf vandaag, maandag 23 maart, horen de Qmusic-luisteraars tussen 10.00 en 16.00 uur een nieuw radioprogramma: 'Blijf In Uw Kot!'.

Twee keer per uur kan iedereen 'een lied voor wie je niet ziet' aanvragen via de Q-app of Qmusic.be. Dat deed ook Katrien. Haar grootmoeder is vorige week overleden aan het coronavirus en ze wilde haar familie een hart onder de riem steken met 'I'll Stand By You' van Pretenders.

Katrien deed haar pakkend verhaal aan Qmusic-dj Maureen Vanherberghen: 'Wij wonen in Aalst, en mijn bobonne en mijn mama haar familie wonen in Knokke en Brugge. Ik kan dus ook niet naar de begrafenis gaan, omdat het afscheid heel beperkt wordt gehouden en voor ons wordt afgeraden. Mijn grootmoeder heeft ook gevochten tegen kanker en is er altijd doorgekomen. En dan nu hier aan moeten sterven, is toch wel absurd. Zo'n moment waarbij je normaal als familie bij elkaar komt, zit je nu allemaal apart. Ik vind het moeilijk om te weten dat mijn familie zoveel verdriet heeft en ik niet bij hen kan zijn. We zijn er zeker mentaal voor elkaar.'

Qmusic-dj's Sean Dhondt, Maureen Vanherberghen en Sarah Mylle zijn er tijdens het nieuwe radioprogramma 'Blijf In Uw Kot!' voor iedereen die 'in zijn kot' zit en ook aan wie aan het werk is. Ze volgen het laatste nieuws rond de coronacrisis op de voet en geven aandacht aan de vele initiatieven die er genomen worden. Elke dag tussen 12.00 en 13.00 is er ook een ‘Blijf In Uw Kot! Party’, die live te volgen is via de Instagrampagina van Qmusic.



Lees ook: