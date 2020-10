Kathy Lindekens duikt in de wereld van jongeren met 'Twintigers. Een Briljante Generatie'

Kathy Lindekens, tot voor kort jongerenadviseur van de VRT, lanceert met 'Twintigers. Een Briljante Generatie' een nieuw project waarin de twintigers van deze tijd in de kijker worden gezet.

In een boek, radiopodcast en online talk praten de jongeren met Kathy over wat hen bezighoudt, hoe het is om jong te zijn in de 21e eeuw en waar ze van dromen. Een briljante generatie aan het woord.

Jongeren in de kijker

Net zoals andere landen en regio’s in de wereld wordt Vlaanderen jaar na jaar internationaler, met heel veel culturele achtergronden door elkaar. In de steden zie je dat het meeste. In Antwerpen (bijna 64%) en Brussel heeft een duidelijke meerderheid van de jongeren tussen 18 en 24 jaar een migratieachtergrond. Voor Kathy Lindekens is het belangrijk dat Vlaanderen uit zijn witte bubbel treedt en het vele talent omarmt dat klaarstaat om door te groeien.

'Twintigers. Een Briljante Generatie' is dan ook een representatieve afspiegeling van de grote diversiteit aan jongeren in de samenleving. Kathy brengt hun verhaal nu in boek, podcast en online talk.

Kathy Lindekens (1955) is al veertig jaar expert in kinder- en jongerencultuur, kinderrechten en jeugdzaken. Zij was meer dan een decennium lang de jongerenadviseur van de VRT en is sinds 1 juli 2020 met pensioen. Met het populaire kinderprogramma 'Kattekwaad' op Radio 1 gaf zij van 1980 tot eind 1994 een stem aan de kinderen in Vlaanderen en leerde volwassenen naar hun mening te luisteren. Sinds 2008 werkte zij met oudere tieners en twintigers in opeenvolgende mediaprojecten als De Overname, Generation What? en VRT NXT. 'Twintigers. Een Briljante Generatie' is haar nieuwste project, waarbij ze de spotlight zet op de jongeren van nu.

'Twintigers. Een Briljante Generatie': het boek

Ze zijn zelfvoldaan, hangen maar wat rond, luisteren naar te harde muziek en hebben enkel interesse voor hun smartphone. Ze zijn lui en niet snel tevreden. Dat zijn maar enkele van de commentaren van oudere generaties op de millennials, geboren tussen pakweg 1990 en begin 2000. Niets nieuws onder de zon, want dit soort opmerkingen hoorden de vijftigers, zestigers en zeventigers ook over zichzelf toen ze jong waren. Meer nog, onvrede met ‘de jeugd van tegenwoordig’ gaat al terug tot Socrates. Maar hoe is deze huidige multiculturele generatie twintigers dan wel? Wat zijn hun grote uitdagingen en hun troeven? Hoe pakken zij de wereld aan?

Werkgevers vinden niet altijd de juiste sleutels om die aanstormende diversiteit in hun bedrijf binnen te halen. Het onderwijs benut onvoldoende al dat talent. Media lopen alsmaar weer in dezelfde communicatieval. Nochtans staat er een generatie klaar die de sterren kan doen stralen.

Hoe kan je connecteren met deze veelzijdige en veelkleurige generatie? Kathy zocht en vond antwoorden in ontelbare gesprekken die ze de voorbije twaalf jaar voerde met jongeren in en buiten de openbare omroep. In het boek 'Twintigers. Een Briljante Generatie' (Pelckmans Uitgeverij) maakt ze haar analyse van Generatie Y en schrijft ze over identiteit, samenwerken, kwetsbaarheid en kracht, toekomst en samen leren samenleven. Ze laat ook twintigers zelf aan het woord: Ajereh Noor (studente farmacie), Adel Mouchalleh (expert actiecommunicatie VDAB), Alexandra Smarandescu (voorzitster Vlaamse Jeugdraad, rechtenstudente), Angelique Van Ombergen (neurowetenschapster), Angelo Dorny (tuinspecialist, auteur, YouTuber), Ben Brumagne (professioneel wildplukker), Chrostin (cartooniste), Coely en DVTCH NORRIS (muzikanten), Jesse Dufloucq (voorzitter provinciale voetbalclub), Hanan, Farah en Touba El Bastani (communicatiemedewerkster, styliste en studente), Kamal Kharmach (comedian, presentator, docent), Kamiel Debruyne (creatieve duizendpoot), Kyra Gantois (mede-oprichter Youth for Climate), Lisaboa Houbrechts (theaterregisseur), Nora en Arno Monsecour (danseres en diëtist), Raia Maria Laura (fotografe), Samira Lamkanfi (ploegbaas), Stefanie Veraghtert (onderneemster The Big C) en Youssri Mejdoubi (bestuurder ICC – Inclusion Creates Chances).

Het boek 'Twintigers. Een Briljante Generatie' (Pelckmans Uitgeverij) is vanaf nu beschikbaar.

'Twintigers. Een Briljante Generatie': de Radio 1-podcast

De studiogesprekken die Kathy de voorbije jaren voerde in de aanloop naar het boek werden samengebracht in een podcastreeks op Radio 1. Het zijn stuk voor stuk diepgaande portretten waarin de twintigers in hun hart laten kijken, ons meenemen naar hun kindertijd en hun schoolleven, over hun dierbaren vertellen, lachen om zichzelf en elkaar, en af en toe hun woede uitschreeuwen om het onrecht dat hen werd aangedaan. Diepmenselijke gesprekken met stuk voor stuk interessante, jonge landgenoten.

Vanaf vandaag kan je elke week een nieuwe podcast beluisteren via https://radio1.be/de-podcasts-van-radio1 of je favoriete podcastkanaal. In de Radio 1-podcast is, naast de jongeren in het boek, ook nog een bonusaflevering te horen met de jonge ondernemers Taha Riani en Hanan Challouki.

'Twintigers. Een Briljante Generatie': videotalks

Samen met collega's van Eén maakte Kathy een zestal video’s waarin zij met jongeren in gesprek gaat over thema’s die enkele jaren geleden ook al aan bod kwamen in de grote Europese online enquête Generation What?, waarin de VRT samenwerkte met 14 andere EBU-omroepen.

De onderwerpen gaan heel breed; van familie en vrienden, over school en werk, identiteit en geloof, uiterlijk en vrije tijd naar maatschappij en milieu. Zo toont Kathy een dwarsdoorsnede van een generatie en hoe zij in het leven staan en naar de maatschappij kijken. De zes afleveringen worden vanaf vandaag wekelijks uitgezonden op VRT NU, VRTNXT en op het YouTube-kanaal van VRTNXT.

Identiteit en geloof

Wat is identiteit voor jou? Is dat iets eenduidigs of ben je een lasagne met verschillende lagen? Wat is de invloed van je ouders en grootouders? Is je identiteit iets persoonlijks of hangt dat vast aan een groter geheel? Waar geloof je in?

Yves van Gasse is een 26-jarige kok uit Zwijndrecht die gedichten schrijft. Hij is christelijk en ervaart veel steun van de kerkgemeenschap. Zijn mama lag twee weken in coma en was ten dode opgeschreven. Als bij wonder kwam ze er toch weer door.

Kevin Lau komt uit Berchem en is 28 jaar. Zijn echte naam is Tsun Yin maar hij schaamde zich lang voor zijn Chinese naam. Hij zegt van zichzelf dat hij behoort tot de bananengeneratie: geel vanbuiten en wit vanbinnen.

Leonie Delaey is 24 jaar. Ze is opgegroeid in Mol maar woont nu in Antwerpen. Leonie heeft zowel Nigeriaans, Oostenrijks als Belgisch bloed. Leonie had vaak het gevoel dat ze nergens bij hoorde. Een deel van haar familie is islamitisch en een deel katholiek. Zelf is ze niet gelovig.

Ethan Andunce is 20 jaar en komt uit Antwerpen. Hij zit in het zevende jaar elektriciteit beroepsonderwijs. Hij heeft een Chileense migratieachtergrond en is leerlingenbegeleider en coach voor jongeren die het moeilijk hebben.

Evangeline Habarurema is 23 en komt uit Antwerpen, al woont ze nu in Nederland. Evangeline heeft Rwandese roots en haar ouders zijn beiden theologen. Geloof is belangrijk voor haar en ze bidt elke dag. Evangeline omschrijft zichzelf als ‘een hevig zoekende mens’.

Familie en vrienden

Uit wat voor familie kom je? Zijn je ouders gescheiden en zo ja, welke invloed had dat? Hoe is de band met je ouders? Wat voor opvoeding gaven ze je mee? Hoe belangrijk zijn je vrienden? Staan ze voor je klaar als je het moeilijk hebt?

Kevin Lau komt uit Berchem en is 28 jaar. Zijn Chinese naam is Tsun Yin. Kevins verhaal is vooral een clash tussen Oost en West. Hij zorgde voor zijn grootouders. In zijn cultuur is dat heel normaal. Zijn vrienden vonden dat vreemd.

Nabil Fallah is 26 en geboren en getogen in Molenbeek. Hij is jeugdwerker en kent de straatcultuur door en door. Zijn moeder zorgde dat hij op het rechte pad bleef. Net voor de lockdown is hij naar Dilbeek verhuisd voor de rust. Zijn Brusselse vrienden plagen hem: 'Nu zijt ge nen echten Flamand geworden.'

Sophie Bresseleers komt uit Vorselaar en is 21 jaar. Ze heeft vier zussen en komt uit een warm hecht gezin, streng maar rechtvaardig.

Nina Klingen is 24 jaar en komt uit Brussel. Haar mama is een bewust ongehuwde moeder en ze is enig kind. Nina omarmt het leven en haar vrienden ondanks haar kankerdiagnose. Een verhaal van veerkracht.

Freya Rostron is 22 en komt uit Blankenberge. Ze komt uit een kwetsbaar gezin en werd geconfronteerd met armoede en ouders met een alcoholverslaving. Freya woonde een paar jaar in een pleeggezin. Tijdens haar studies moest ze rondkomen van een leefloon. Nu staat ze sterk.

Relaties en Seks

Is een relatie belangrijk voor jou en je vrienden? Vond je een lief op Tinder of zoek je op een andere manier? Wil je graag trouwen en kinderen? En welke rol heeft seks in je leven? Experimenteer je graag?

Widad Zerrouak is 24 jaar en komt uit Kortrijk. Ze is net getrouwd en heeft haar man leren kennen via een datingapp voor Moslims 'Muzz Match'.

Bob Storms komt uit Kapellen en heeft op zijn twaalfde ontdekt dat hij iets voor mannen voelde. Op zijn zestiende vertelde hij aan zijn moeder dat hij homo was. Zijn vader weet het nog maar enkele maanden.

Sophie Bresseleers is 21 jaar en komt uit Vorselaar. Ze heeft al vijf jaar een vaste relatie. Ze denkt al aan trouwen en zou graag een jonge moeder zijn.

Nicolas Perdikis is 23 jaar en komt uit Hofstade. Hij is single en niet echt op zoek naar een vaste relatie, hij gelooft dat die wel komt. Nicolas heeft friends with benefits en experimenteert graag.

Tine van De Looverbosch is 23 en komt uit Gent. Ze heeft pas ontdekt dat ze biseksueel is. Op dit moment is ze single. Tine is danseres, geeft seksuele educatie en verkoopt seksspeeltjes: vibrators, zweepjes, glijmiddelen, gewichtjes en anders toys.

Onderwijs en werk

Welke invloed heeft de schoolperiode op je gehad? Werd je gepest of gediscrimineerd? Mocht je zelf je studiekeuze bepalen? En ben je tevreden over het Belgische schoolsysteem? Wil je graag doorstuderen, gaan werken of je eigen zaak opstarten?

Widad Zerrouak is 24 jaar en woont in Kortrijk. Ze kreeg een C-attest in het ASO en besloot te stoppen met school. Widad behaalde haar diploma via de examencommissie. Daarna volgde ze avondonderwijs en behaalde ze een hogeschooldiploma.

Jeroen Poels is 26 jaar en komt uit Antwerpen. Hij stopte in het vierde middelbaar met school en haalde zijn diploma middelbaar via de examencommissie. Hij vindt een diploma niet belangrijk. Jeroen richtte op zijn achttiende zijn eigen uitzendkantoor op en werd zo Vlaanderens jongste CEO.

Suzie Landuyt is een 25-jarige verpleegster en woont in Brussel. Ze volgde Grieks in het ASO maar vindt het schoolsysteem heel elitair. Suzie studeerde internationale verpleegkunde. Tijdens de coronacrisis deed Suzie haar stage in Brussel op de dienst spoedgevallen.

Lina Achour is een 24-jarige Brusselse. Ze is in de Marokkaanse en Franse taal opgevoed. Haar ouders stuurden haar naar een Nederlandstalige school in Brussel om zo veel mogelijk kansen te krijgen in de toekomst. Ze zit nu in haar master Internationaal en Europees recht op de VUB. Lina is verkozen als VN-jeugdvertegenwoordiger.

Yves van Gasse is een 26-jarige kok uit Zwijndrecht. Hij zat in het buitengewoon en beroepsonderwijs en werd op school gepest. Via duaal leren behaalde hij zijn koksdiploma.

Fikry El Azouzi leerde hem gedichten schrijven in een cultuurproject op school. Yves droomt van zijn eigen restaurant.

Uiterlijk en uitgaan

In deze aflevering gaat het over uiterlijk, uitgaan en vrije tijd. Hoe belangrijk is je uiterlijk en ben je er tevreden mee? Heb je al te maken gehad met bodyshaming? Hoe is het met je mentale gezondheid? Ga je veel uit? Zijn er plekken waar je beter niet komt?

Evangeline Habarurema is 23 jaar. Ze heeft voor het eerst tijdens de lockdown haar vlechtjes afgeknipt en heeft nu kort haar. Ze getuigt over haar angsten en onzekerheden.

Lander Verschaeren is queer, 20 jaar en komt uit Duffel. Zijn uiterlijk verandert constant. De foto op zijn identiteitskaart klopt nooit. Hij loopt meestal met een koptelefoon over straat. Dat is zijn helm, zijn bescherming tegen de wereld.

Nina Klingen is 24 jaar en komt uit Brussel. Ze vertelt hoe haar prachtige lange haar uitviel door de chemotherapie en hoe angstig en verdrietig ze daarover was. Haar vrienden moedigen haar aan om zichzelf te tonen met haar kort kopje.

Nabil Fallah is 26 jaar en komt uit Molenbeek. Hij is getrouwd en woont sinds kort in Dilbeek. Nabil is tevreden over zijn uiterlijk en trots op zijn afrokapsel. Hij voelt zich goed in zijn vel.

Zindzi Owusu is 23 en komt uit Antwerpen. Vroeger werd ze met haar uiterlijk gepest op school. Nu is ze tevreden en is haar kroeshaar geen issue meer.

Samenleving en milieu

Voel je jezelf betrokken bij de samenleving? Wat denk je over de steeds groter wordende polarisatie? Hoe ga je om met de coronacrisis? Heb je zelf al racisme ervaren? Ben je ongerust over de klimaatopwarming? Geloof je in de toekomst?

Toon Lambrecht is klimaatactivist en komt uit Mechelen. Hij is ongerust en zelfs bang voor de toekomst: de klimaatcrisis, economische crisis, recessies. Hij vindt wel dat we een paar goede stappen hebben gezet., zoals luisteren naar de wetenschappers.

Leonie Delaey is 24 en racisme is voor haar een vanzelfsprekendheid. Je leert ermee leven, zegt ze. De verkiezingen in België hebben haar heel hard geraakt. Maar er zijn ook positieve evoluties: de #metoo-beweging heeft veel veranderd en ze hoopt dat ook de Black Lives Matter-beweging mensen wakker schudt.

Jeroen Poels is 26 jaar. De coronacrisis heeft zijn afkeer tegenover overheidsinstanties en politiek vergroot. Volgens hem worden te veel landen bestuurd door bejaarden, met de VS op kop. Hij vindt dat de jongeren nu aan zet zijn en het verschil moeten maken.

Zindzi Owusu is 23. De dood van George Floyd was voor haar een wake-upcall. Het BLM-gevoel zat altijd wel in haar, maar ze dacht: in België is dat niet aan de orde. Tijdens de afgelopen maanden had ze het gevoel dat ze niet langer kon zwijgen.

Lina Achour is 24 en net verkozen tot VN-jeugdvertegenwoordiger. Ze gelooft in de politiek en in de toekomst. 'Soms zou je denken: This is going bananas. Maar je moet ook naar de positieve dingen kijken. We hebben hier al 75 jaar vrede. Dat is nooit gezien in de geschiedenis.'