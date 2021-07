Kat Kerkhofs' vlog groot succes: 'Katje voor de Sfeer' al meer dan miljoen keer bekeken

De EK-koorts is duidelijk ook voelbaar op GoPlay.be, want de nieuwe vlog van Kat Kerkhofs doet het – net als ons nationale elftal - uitstekend. In totaal staat de teller voor 'Katje voor de Sfeer' ondertussen al op 1.097.414 views.

Kat nam de online kijkers onder andere al mee naar alle wedstrijden, vermomde zich als Russische journaliste tijdens de persconferentie van haar man Dries, beleefde samen met Pedro Elias een weekendje vol wodka en voetbal in Sint-Petersburg, schreef samen met Bart Peeters een supporterslied voor Dries en vierde haar 6e huwelijksverjaardag in het stadion.

rijdag 2 juli, treffen Dries en co Italië in de Allianz Arena in München en ook Kat zal daar naar goede gewoonte aanwezig zijn. Een nieuwe vlog van Katje voor de sfeer staat ondertussen ook klaar op GoPlay.be. Daarin trekt Kat naar Napels om de Italianen te bekeren tot Belgische supporters. Kan België doorstoten naar de halve finale van het Europees Kampioenschap?