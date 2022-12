Kassa Kassa!: Qmusic betaalt de rekening van luisteraars

Niet schrikken wanneer je tussen maandag 5 en zondag 17 december tijdens het winkelen in een elektrozaak, kledingwinkel of boekhandel iemand in volle vaart naar de kassa ziet spurten. De kans is groot dat deze haastige klant meedoet aan 'Kassa Kassa', het gloednieuw spel van Qmusic. Daarin betaalt de zender de rekeningen van gelukkige Q-luisteraars terug.

Vanaf maandag tot vrijdag tussen 10.00 en 19.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 13.00 en 19.00 uur spelen de Q-dj’s elk uur het spel ‘Kassa Kassa’. Q-luisteraars die op dat moment naar eender welke winkel gaan om een volle winkelkar, een prachtige nieuwe zetel, een supergesofisticeerde keukenblender, een fancy broek of tien verfpotten te kopen, kunnen dat laten weten in de Q-app. De Q-luisteraar die vervolgens een telefoontje krijgt van een Q-dj heeft welgeteld 30 seconden om naar de kassa te spurten en de verkoper ‘Kassa Kassa’ te laten zeggen in de telefoon. Slaagt de uitverkoren Q-luisteraar hier in? Dan betaalt Qmusic de aankoop volledig terug!

Maarten & Dorothee: 'Een jurk met pailletten om eens gek te doen, de winkelkar met de weekboodschappen, een nieuw geurtje voor de bomma, tickets voor de cinema, je trouwkostuum, en ga zo maar door. Alles kan en alles mag! We hopen zo veel mogelijk luisteraars gelukkig te maken door een broodnodige, impulsieve of gewoon een fijne aankoop terug te betalen. Dat doen we niet in de ochtendshow, want dan zijn heel wat winkels nog niet open. Maar we stomen onze Q-luisteraars zo goed mogelijk klaar met tips en duimen ook super hard mee voor iedereen die zijn kans waagt.'

Vincent Fierens: 'Ik heb dus één boodschap voor onze luisteraars: smeer die benen al maar in om de sprintjes van jullie leven te trekken! Ook al heb je maar 30 seconden, loop alsjeblief de andere winkelgangers niet overhoop wanneer je een telefoontje van ons krijgt. Ik sta niet in voor de gevolgen! (lacht)'

Qmusic trakteert luisteraars ook op exclusieve show van Kamal Kharmach

Komiek en goede Q-vriend Kamal Kharmach komt elke laatste vrijdag van de maand langs in de ochtendshow van Maarten & Dorothee met 'De Maand in 100 Seconden'. Met het einde van het jaar in zicht, blikt hij op een snedige, scherpe en hilarische manier terug op het afgelopen jaar in zijn eindejaarsconferences 'Mag ik even?'. Die zijn intussen overal hopeloos uitverkocht, maar speciaal voor 200 Q-luisteraars doet hij er nog één extra voorstelling bovenop op maandag 5 december. De exclusieve show werd omgedoopt tot 'Het Jaar in 5000 seconden'. Luisteraars kunnen nog tot maandag 5 december tickets winnen door een audiobericht met hun grappigste, flauwste of meest onnozele mop door te sturen in de Q-app.