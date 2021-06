Karl Vannieuwkerke, Renaat Schotte en Ruben Van Gucht volgen in 2022 Michel Wuyts op

Sporza zal behoorlijk anders klinken in 2022. Niet alleen zal Michel Wuyts na meer dan dertig jaar als wielercommentator met pensioen gaan. Ook Frank Raes geeft bij 'Extra Time' de fakkel door, aan Aster Nzeyimana.

Dergelijke vervangingen zijn natuurlijk niet vanzelfsprekend. Sporza laat Michel Wuyts daarom niet door één maar door drie cracks op het vlak van wielrennen opvolgen: Karl Vannieuwkerke zal de grote eendagswedstrijden, waaronder de klassiekers, voor zijn rekening nemen. Renaat Schotte wordt de man van de grote ronden en de rittenkoersen. En Ruben Van Gucht zal als stem bij het veldrijden en het vrouwenwielrennen klinken. Michel Wuyts neemt deze winter afscheid na het cyclocrossseizoen. Uiteraard hoor je zijn herkenbare stem deze zomer nog bij de Ronde van Frankrijk en bij de najaarswedstrijden.

Pieter De Windt (hoofdredacteur Sporza): 'Het is met zeer gemengde gevoelens dat we dit nieuws bekendmaken. Met Michel Wuyts nemen we deze winter afscheid van een monument. Michel vervangen is niet evident: voor vele generaties is hij dé stem van de koers. Ik ben dan ook zeer trots dat we vanaf 2022 met een driekoppig topteam het commentaar bij de koers kunnen verzorgen. Ik sta erop om Michel te bedanken voor al die jaren toewijding voor de koers. We gaan zijn fantastische talent heel erg missen. Ik kijk ernaar uit om hem deze zomer bij de Tour en daarna bij de najaarskoersen, de Vuelta, het veldrijden en – als kroon op het werk – het wereldkampioenschap wielrennen in ons eigen land te horen.'

Karl Vannieuwkerke wordt de man voor de grote eendagswedstrijden, de klassiekers op kop. Karl ademt koers: hij is de gastheer van 'Vive le vélo', de gespreksleider van de analyses voor en na de koers. Hij heeft zelf ooit semiprofessioneel gekoerst, de geknipte man dus. Renaat Schotte is al even gebeten door het wielrennen. Hij is de man op de motor, de interviewer voor de allereerste reacties vlak na de finish. Hij reist vaak mee met het wielercircus tijdens rittenwedstrijden en zal deze meerdaagse koersen en de grote ronden dan ook van commentaar voorzien. Tijdens de cyclocross zal je de stem van Ruben Van Gucht horen, net als bij het vrouwenwielrennen. Dat vrouwenwielrennen is op een paar jaar tijd erg populair geworden. En Ruben was er als de eerste bij om deze wedstrijden te voorzien van vakkundig commentaar.

Pieter De Windt (hoofdredacteur Sporza): 'Onze drie commentatoren zullen zich laten bijstaan door experts en co-commentatoren als José De Cauwer, Sven Nys, Lieselot Decroix, Ine Beyen en Paul Herygers. Daarnaast kunnen ze rekenen op een superteam van sportjournalisten die mee het wielrennen zullen verslaan, langs het parcours, vanop de motor, op de radio en bij elke wedstrijdwending online. We hebben de afgelopen weken en maanden aan de reacties van de Sporza-fans kunnen merken hoe zeer zij ons wieleraanbod waarderen. Met de aankondiging van deze wissel maken we ons klaar voor de toekomst."

Met Frank Raes neemt deze winter nog een ander monument afscheid van de VRT. Frank ging in 2019 al met pensioen maar bleef het voetbalmagazine 'Extra Time' met Filip Joos op Canvas presenteren. Die fakkel geeft hij deze winter door aan Aster Nzeyimana. 'Het zal wennen worden zonder Frank, die al sinds 1980 deel uitmaakte van onze sportredactie', zegt Pieter De Windt. 'Het is daarom fijn dat Frank afscheid neemt met een extra pittige zomer. Hij zal tijdens de sportzomer inspringen als sportanker bij 'Het Journaal' en als presentator van 'Sportweekend'. Bovendien presenteert hij het ochtendprogramma rond de Olympische Spelen en tot eind 2021 'Extra Time'.'

Bio Frank Raes

Ging in 1980 aan de slag bij de toenmalige BRT, bij Radio 1

Was meer dan tien jaar het gezicht van Sportweekend

Presenteerde verder 'Sport op Zaterdag', 'Sportmiddag', 'Sport Extra', 'Niet te Wissen' en 'Studio 1'.

Was paraat bij acht WK's voetbal, negen EK's en elf Olympische Spelen

Presenteert sinds 2009 'Extra Time' op Canvas

Bio Michel Wuyts

Startte na een carrière in het onderwijs in 1993 als veelzijdige sportjournalist bij de BRTN

Verzorgde in de jaren negentig al regelmatig het wielercommentaar, onder andere bij de WK's

Werd in 2000 de vaste commentator bij het wielrennen als opvolger van Mark Vanlombeek

Maakte twee theatervoorstellingen die al meer dan honderd keren werden opgevoerd

Is auteur van 22 wielerboeken