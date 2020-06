Karen Damen stopt (al) met 'Karentaine'

Karen Damen zal niet langer gasten ontvangen in haar eigen online talkshow 'Karentaine'. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Ze houdt het na drie afleveringen voor bekeken.

Het deed al heel wat stof opwaaien. Karen Damen die in coronatijden gasten in haar tuin ontving in een eigen (online) talkshow. Zelf heeft ze de kritiek altijd gepareerd en uitgelegd dat ze zich wel degelijk aan de maatregelen hield. Naar elke aflevering keken ook steeds enkele duizenden mensen. Maar nu is het dus al over en uit voor 'Karentaine'. Karen heeft het nieuws zelf bekend gemaakt op haar Instagram-account.

'In samenspraak met VTM hebben we besloten om #Karentaine te beëindigen. Laten we hopen dat er geen nieuwe lockdown komt. Mocht dat wel zo zijn, dan zie je ons zeker terug. Dankjewel aan iedereen die te gast was en aan jullie om zo massaal te kijken, voor jullie leuke reacties en hartverwarmende berichtjes. Het was een geweldige trip! Hopelijk tot snel.'

Karen Damen heeft sinds enige tijd een exclusiviteitscontract bij VTM. Het is dus niet ondenkbaar dat de zender haar 'gevraagd' heeft om te stoppen met 'Karentaine'. Maar verdere mededelingen worden niet gedaan.

