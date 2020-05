Karen Damen reageert op kritiek

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Door de coronacrisis moeten tv-makers en zenders inventief zijn. Zo ook Karen Damen. Zij startte onlangs haar eigen talkshow vanuit haar tuin, maar niet iedereen reageerde enthousiast.

Het concept is eenvoudig. In 'Karentaine' ontvangt Karen Damen een gast voor een gesprek dat mensen online kunnen bekijken. Sommige kijkers vragen zich nu af of dat allemaal wel legaal is. 'Ja', reageert Damen in Het Laatste Nieuws. 'Ik doe alles met respect voor de veiligheidsmaatregelen. Ik voorzie ontsmettingsvloeistof, we houden voldoende afstand, de gasten hebben zelfs een eigen toilet. We doen niets illegaals. Ik wil gewoon een goed gesprek hebben met fijne gasten en de mensen iets anders aanbieden dan een zoveelste heruitzending. Zolang de kijkers en ik het leuk vinden, ga ik ermee door', besluit ze.

Bron: Het Laatste Nieuws