Karen Damen en Niels Destadsbader niet langer exclusief bij VTM

Karen Damen en Niels Destadsbader krijgen geen nieuw exclusiviteitscontract bij VTM. DPG Media kon niet ingaan op de financiŽle eisen van Niels Destadsbader. Karen Damen kon zich niet vinden in het inhoudelijk voorstel en wil haar vrijheid terug.

De jurywissel voor het nieuwe seizoen van 'Belgium's Got Talent' maar ook de keuze voor Kürt Rogiers als presentator van 'K2 Zoekt K3' kondigde het eigenlijk al een beetje aan. Niels De Stadsbader werkt niet langer exclusief voor VTM. Volgens de krant HLN.be en Dag Allemaal stelde de zanger hogere financiële eisen voor zijn nieuw contract, iets waar VTM niet wou op ingaan. Destadsbader onderhandelde hij ook met Telenet (Play4) en de VRT. Ook daar kwam geen akkoord uit de bus.



Ook het exclusiviteitscontract met Karen Damen is afgelopen. De voormalige K3-zangeres struikelde over de inhoudelijke plannen bij VTM. Zo wou ze niet als jury-lid opdraven in de zoektocht 'K2 Zoekt K3' later dit najaar. Vlak voor de opnames van de auditierondes haakte Damen af en werd Ingeborg ingeschakeld. Naar eigen zeggen om definitief te breken met haar K3-verleden. Volgens HLN.be krijgt Karen wel een grote rol in de VTM-soap 'Familie'. In het tweede seizoen van het datingprogramma 'Cupido Ofzo' wordt ze wel vervangen.



VTM bevestigt ondertussen het stopzetten van de exclusiviteitscontracten. 'Dit is geen einde. We gaan nog altijd leuke dingen en toffe projecten met Niels en Karen doen', reageert een woordvoerder van VTM in de krant Het Nieuwsblad.