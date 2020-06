'Kamp Waes' krijgt Nederlandse versie

Foto: Eén - © VRT 2020

Omroep AVROTROS gaat in Nederland een eigen versie maken van het succesvolle En-programma 'Kamp Waes'. Dat meldt 'RTL Boulevard'. De Waes van dienst wordt bij onze Noorderburen Jeroen van Koningsbrugge.

In 'Kamp Waes' onderwierp Tom Waes vijftien kandidaten aan de selectiemethodes van de Belgische Special Forces. Wekelijks hield het programma meer dan 1,5 miljoen kijkers aan het scherm gekluisterd. Zeger, Fly en co werden instant BV's.

De 46-jarige Jeroen van Koningsbrugge wordt de Nederlandse Tom Waes. Hij is ook van veel markten thuis. Naast cabaretier is hij onder meer zanger, presentator en acteur. Het programma zal in Nederland de naam 'Kamp van Koningsbrugge' heten.

Enkele dagen geleden werd een kandidatenoproep gelanceerd. Wanneer het programma wordt uitgezonden is nog niet bekend.

Bron: RTL Boulevard