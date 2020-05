Julie Vermeire goes NRJ en geeft alle jongeren TikTok Tips

Foto: NRJ - © Mediahuis 2020

Dinsdag gaat Julie Vermeire van start met een TikTok-rubriek in de ochtendshow bij NRJ. Julie zal ochtend-DJ's Kim en Michaël maar meteen ook alle jonge NRJ-luisteraars inwijden in de do's en don'ts op TikTok.

TikTok was al populair en sinds iedereen in z’n kot zit, is er helemaal geen houden meer aan!

Bij NRJ hebben we ons ook aan TikTok gewaagd, maar - net als vele nieuwkomers - kunnen we nog veel advies gebruiken. Daarom halen ochtend-DJ’s Kim Muylaert en Michaël Joossens vanaf 5 mei elke week een enthousiaste expert in huis: Julie Vermeire!

Voor haar meer dan 100.000 volgers danst Julie dagelijks op TikTok de benen vanonder haar lijf: stijlvol, origineel en altijd met haar kenmerkende smile. Sinds de lockdown danst ook papa Jacques wel eens mee…dan is het kot helemaal te klein.

Maar wat wat werkt er op TikTok? Wie moeten we volgen? Wat zijn de trends? Hoe pak je het aan om origineel te zijn? Wat kan je schaamteloos kopiëren en wat moet je zeker niet doen? Vele jongeren vragen het zich af. Afspraak voortaan elke dinsdag bij NRJ. Julie vertelt er je alles over. Let’s go viral!

Julie Vermeire: 'Ik was al een paar keer te gast bij NRJ en dat is elke keer zo plezant. Wat een zotte energieke bende! Ook met ochtend-DJ’s Kim en Michaël klikt het bijzonder goed. Zij kunnen me heel wat tips geven over radio maken en nu kan ik hen helpen om te knallen op TikTok. Die vroege uurtjes neem ik graag bij.'

Kim: 'Wij amuseren ons rot 's morgens bij NRJ. Op de radio maar ook ernaast. We durven al eens helemaal uit ons dak gaan in filmpjes op onze socials maar eerlijk gezegd: we doen ook maar wat.. Soms werkt dat en soms is het er los over. Gelukkig komt Julie nu to the rescue. We kijken er heel hard naar uit om met haar nòg zotter te doen, maar dan tenminste op een ‘professionele influencer'-manier. Welkom Julie bij NRJ!'

Michaël: 'Dat onze jonge fans NRJ ook online en op de socials weten te vinden, bleek afgelopen vrijdag nog tijdens onze NRJ Music Tour @Home! Via onze Facebookpagina en videoparties pikten meer dan 70.000 Vlamingen een huisconcertje of presentatie mee; meer dan 2.400 muziekliefhebbers keken via NRJ.be gemiddeld 14 minuten naar hun nationale of internationale favoriete artiesten.'

Julie Vermeire zal elke dinsdagochtend net na 8.00 uur te horen zijn op NRJ met haar nieuwe rubriek.