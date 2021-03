Julie Van den Steen presenteert de ochtendshow van Qmusic

Het Qmusic-ochtendduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe gaat vanaf volgende week twee weken met welverdiende paasvakantie, en deze keer geven ze de ochtendmicrofoon van Qmusic door aan VTM-gezicht en ex-radiopresentatrice Julie Van den Steen.

Julie houdt de Q-luisteraars twee weken lang elke weekdag van 06.00 tot 10.00 gezelschap op de radiozender, met telkens om 09.00 een extra portie ambiance met 'Het Foute Uur.'



Julie zal de ochtendshow niet alleen presenteren, maar krijgt daarvoor het gezelschap van twee sidekicks. In de eerste week van de paasvakantie, van maandag 5 tot en met vrijdag 9 april, wordt ze vergezeld door internetsensatie Average Rob. In de tweede week, van maandag 12 tot en met vrijdag 16 april, maakt Julie radio met Nicolas Caeyers - één van de populairste TikTokkers van ons land.



Julie Van den Steen: 'Na twee jaar kruip ik nog eens achter de radiomicrofoon. Ik heb er enorm veel zin in om de Q-luisteraars te leren kennen en hen ‘s ochtends te vergezellen tijdens deze toch wel wat atypische paasvakantie. Alleen het vroege opstaan zal terug wennen worden (lacht).'

Bekijk de video van de aankondiging hier:

Tijdens de ochtendshow neemt Julie enkele vaste radiorubrieken over van Maarten & Dorothee. Zo maakt een huisdier elke woensdag kans op een nominatie voor 'De Strafste Snurker van Dierenland' en wordt de week op vrijdag afgesloten met 'Het Recordboek', waarin de Q-luisteraars een gooi doen naar een record.

Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe: 'We kunnen de paasvakantie met een gerust hart ingaan, want Julie heeft uiteraard heel wat jaren radio-ervaring. We zijn dan ook blij dat ze de Q-luisteraars twee weken lang door de ochtend zal loodsen. Natuurlijk zullen we vaak luisteren naar Julie, maar we gaan ook wat slaap inhalen om er vanaf maandag 19 april weer met enorm veel goesting en hopen energie te staan.'