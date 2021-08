Julie Van den Steen ook in 2de seizoen 'The Masked Singer'

Het is nog even wachten op details over het 2de seizoen van het kijkcijferkanon 'The Masked Singer'. Toch is er al één zekerheid. Julie Van den Steen is opnieuw panellid. Dat bevestigt VTM deze week in Dag Allemaal.

Lekker spontaan en ontwapenend. Zo leerde Vlaanderen Julie Van den Steen kennen in het eerste seizoen van 'The Masked Singer'. En dat mag ze ook in het nieuwe seizoen doen. Van den Steen zal opnieuw zetelen in het panel bekende Vlamingen dat op zoek gaat naar de identiteit van de deelnemers aan 'The Masked Singer'. Daarnaast bereidt Julie ook nog een nieuw spelprogramma voor. Hiervoor lanceerde VTM onlangs nog een oproep.



Momenteel is Julie Van den Steen het gezicht van het zomerprogramma 'Vakantiehuis For Life'. Het verbouwprogramma scoort niet meteen hoge kijkcijfers. Toch is VTM tevreden. 'In een zomer die gedomineerd wordt door sport en waarin er doorgaans iets minder tv wordt gekeken, stemmen er toch gemiddeld 310.000 kijkers af op het programma, waarmee het een mooi marktaandeel van 31% haalt in onze doelgroep', reageert VTM in Dag Allemaal.

