Judith Van Hirtum is MNM Rising Star 2022

Vrijdagochtend is Judith Van Hirtum verkozen op MNM tot de winnaar van MNM Rising Star 2022. Judith Van Hirtum: 'OMG! Ik kan het nog niet goed geloven. Ik had me ingeschreven zonder verwachtingen. Ik dacht nooit dat ik bij de besten zou horen en zeker niet dat ik één van de finalisten zou zijn. En nu ben ik MNM Rising Star 2022: dat is mindblowing! Bedankt aan iedereen die voor me gestemd heeft.'

Pommelien Thijs: 'Judith was de finalist die me van het begin het hardst heeft weggeblazen. Ze had meteen een eigen stijl en weet heel goed wat ze met haar stem wil en kan. Elk nummer dat Judith zingt voelt instant alsof het van haar is. En daarbovenop is ze ook een fantastische muzikante. Een mooie winnaar!'

Wie is Judith Van Hirtum

Judith Van Hirtum is 23 jaar en komt uit Stabroek. Met haar elektrische gitaar, warme stem en een straffe cover van 'Beggin' (Madcon) overtuigde Judith de jury. In het laatste jaar van het zesde middelbaar plaatste Judith een Instagram-video online waarin ze zong. Die video kreeg zoveel positieve reacties dat ze besefte: 'Hey, dit is best goed! Ik kan zingen!'. Judith schrijft zelf muziek en kijkt enorm uit naar de kans om een eigen single uit te brengen. Ze heeft weinig podiumervaring. Een wedstrijd als MNM Rising Star is voor haar erg nieuw. Net daarom neemt ze deel: 'Ik wil uit mijn comfortzone en optreden voor een groot publiek.'

MNM Rising Star

Voor de vijfde keer organiseerde MNM Rising Star, een zoektocht naar het strafste nieuwe muzikaal talent van Vlaanderen. De winnaar krijgt dit jaar de kans om een single op te nemen en uit te brengen. Deze editie zetelden twee grote namen in de jury: onze eigen Pommelien Thijs en de Nederlandse rapper Snelle. De inschrijvingen waren een groot succes, honderden straffe muzikale talenten stelden zich kandidaat via TikTok. De video's zorgden voor spectaculaire cijfers met meer dan 1,3 miljoen views op TikTok.

Steven Lemmens, nethoofd MNM: 'De voorbije jaren hebben we met MNM toppers als Olivia Trappeniers, Metejoor en Dina Ayada ontdekt. Die kunnen ondertussen een mooi palmares voorleggen. Ontdekken en stimuleren van jong talent is een van de belangrijkste waarden van MNM. Daarom gaan we met MNM op zoek naar nieuw muzikaal talent in Vlaanderen.'

Dat een duwtje in de rug van MNM van goudwaarde kan zijn, blijkt uit de carrière van wedstrijdwinnaars als Olivia (MNM Rising Star 2017) en Metejoor (Wie speelt het voorprogramma van Niels Destadsbader?, 2018). Zowel Olivia als Metejoor stonden de voorbije jaren op de grootste concertpodia. Beiden veroverden de eerste plek in de Ultratop50.