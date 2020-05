Jongeren leven massaal mee met 'wtFOCKdown'

Zowat de hele tv-wereld heeft zich de voorbije weken moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit, zo ook de makers van 'wtFOCK'. De populaire digital first-reeks van SBS en Telenet kreeg tijdens de quarantaineperiode de toepasselijke naam 'wtFOCKDOWN'.

Helemaal eigen aan het real-time karakter van de serie volgen we in 'wtFOCKDOWN' de personages in quarantaine via video calls, video’s en berichtjes. Wat van de reeks meteen de eerste Vlaamse 'social distance-fictiereeks' ooit maakt.

Wat deze fictiereeks al van in het begin uniek maakt, is de dialoog tussen de 'wtFOCK'-personages en de fans. De hoofdrolspelers zijn een inspiratie voor de jongeren, een anders moeilijk te bereiken doelgroep. Net doordat 'wtFOCKDOWN' zo inspeelt op de actualiteit, ontstaat er een grote herkenbaarheid waardoor jongeren zich gemakkelijk kunnen identificeren met de personages. Ze voelen zich meer dan ooit begrepen, omdat ze in het echte leven in dezelfde situatie zitten. Dit lokt massaal veel reacties uit op Instagram, Twitter en Tumblr.

'wtFOCKDOWN' sloeg in als een bom bij de Vlaamse jeugd. Dat was niet enkel te merken aan het aantal video views, maar ook aan de vele reacties. De clips op wtFOCK.be werden in totaal al meer dan 2.062.000 keer bekeken. En ook de episodes van eerdere verhalen - beschikbaar op wtFOCK.be en VIJF.be - scoorden goed en werden zo’n 303.000 keer bekeken, goed voor 2.365.000 views in totaal op beide platformen.

De fans zijn echt dankbaar voor deze reeks en tonen dat ook door het 'wtFOCK' Instagramaccount te overstelpen met berichten. En het gaat nog verder. Er werd door de fans onderling een actie op poten gezet waarbij ze via een privébericht om 21.21 uur (een belangrijk tijdstip in het 'wtFOCK'-universum) massaal een bepaalde emoji naar het 'wtFOCK'-account op Instagram verzonden.

Deze hoge betrokkenheid toont het belang van deze reeks voor jongeren aan, een unicum én bovendien van onschatbare waarde voor de makers.

''wtFOCK' is de meest dankbare fictiereeks waar je als maker mee aan de slag kan gaan: de instant feedback van de fans, de interactie van hen met de personages op het platform en op hun social media accounts, de fan art die ze massaal delen... Tijdens de Coronacrisis vonden we het belangrijk om ook dan iets voor de jongeren te kunnen betekenen en lanceerden we met SBS en Telenet op enkele dagen tijd de lockdownversie 'wtFOCKDOWN'. En we werden door hen meteen beloond met massale reacties, dankbare posts en allerhande acties …', aldus Kris Gaens, Producent Sputnik.