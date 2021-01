Jonge baktalenten nemen de baktent over en gaan de strijd aan in 'Junior Bake Off'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2021

In 'Junior Bake Off' stropen 8 jonge bakkers de mouwen op. Gedurende zes weken gaan ze aan de slag met messen, ovens en hete kookvuren. 'Junior Bake Off' is niet zomaar de sidedish van de volwassen bakwedstrijd. De juniors zijn dan wel klein, maar hun dromen en inzet buitenmaats.

De gastheer is Jeroom. Zijn joviale persoonlijkheid en hartelijke omgang met kinderen zijn algemeen bekend. Bovendien was hij vorig jaar de onverwachte winnaar van de 'Bake Off'-kerstspecial 2019. Van bakken kent hij nog steeds niets. Van kinderen nog minder. Maar zijn goesting is des te groter.

De juniors bakken voor een jury met zeer verfijnde smaakpapillen.

Regula Ysewijn is foodhistoria, culinair schrijfster en jurylid in 'Bake Off Vlaanderen'. Daar velt ze al vier jaar haar deskundig oordeel over de baksels van de volwassen bakkers. Dominique Persoone is het enfant terrible van de Belgische chocolade. Op zijn culinair strafblad staan vermeldingen bij Gault Millau en Michelin. Zijn internationaal klantenbestand bevat namen als Tina Turner, The Rolling Stones en The Red Hot Chilli Peppers.

Vol ontzag betreden de bakkers voor het eerst de witte tent. 'Het verste dat je kunt komen op deze leeftijd' volgens de een. 'Een droom' volgens de andere.

De eerste opdracht die ze voor de kiezen krijgen is een pannenkoek in de vorm van Jerooms gezicht. Niet evident wanneer de man in kwestie over je schouder meekijkt.

Het deelnemersveld is gevarieerd. Zo is er de kleinste bakker Louise: amper een meter vijfendertig maar bijzonder mondig. Of de uit de kluiten gewassen 15-jarige Jasper. Hij heeft een eigen onderneming die taarten op bestelling levert. De jongste bakster is Eleonore. Ze is slechts tien jaar en laat haar teddybeer enkel los om te bakken. Maar vergis je niet: deze jongedame heeft bakken ambitie.

Allemaal willen ze de Beste Junior Bakker worden en vooral: niet als eerste naar huis gaan. Al heeft de jury op dat vlak een bijzondere verrassing achter de hand…

'Junior Bake Off Vlaanderen', vanaf woensdag 6 januari om 20.35 uur op VIER.