Joe-duo Sven & Anke lanceert 'Schatten voor Altijd-invulboek' voor ouders en hun kinderen

Foto: Joe - © DPG Media 2019

Welk gezelschapsspel speelde je vroeger altijd met je ouders? Wat is het lievelingsnummer van je moeder of vader? En wat was je lievelingseten toen je nog thuis woonde?

Om mooie herinneringen met je ouders te koesteren, lanceerden Joe-dj's Sven Ornelis en Anke Buckinx vandaag, vrijdag 8 november, een invulboek voor ouders en hun kinderen.

'We willen vanuit Joe mensen inspireren om te genieten van alle momenten die je met je ouders kunt doorbrengen. Het boek moet een schatkist worden. Een aanleiding voor babbels die je anders misschien nooit zou doen. Een boek vol foto's en de mooiste herinneringen die je voor altijd wil koesteren. Kortom: de schatten voor altijd', vertellen Sven en Anke.

Tijdens de ochtendshow, die vrijdag voor de gelegenheid live werd uitgezonden vanuit de Utopia bibliotheek in Aalst, overhandigden Sven en Anke de eerste exemplaren aan hun ouders in het bijzijn van Christoph D’Haese, de burgemeester van Aalst. De Joe-dj’s speelden ook allemaal liedjes over moeders en vaders. Het boek is vanaf 15 november te koop. Op joe.be vind je een overzicht van de verschillende verkooppunten.

Christoph D’Haese, burgemeester van Aalst: 'Het boek ziet er prachtig uit en het is een doe-boek. Je kan het heel persoonlijk maken en dat is ook meteen de kracht van dit boek.'

Koen Wauters en Kürt Rogiers over hun ouders

In het boek worden invulvragen afgewisseld met mooie woorden en herinneringen van Sven, Anke en andere bekende gezichten aan hun ouders. Zo vertelt Koen Wauters over het moment waarop hij zijn ouders het gelukkigste zag: 'Ik heb ooit een persoonlijke ontmoeting voor mijn ouders met Paus Franciscus kunnen regelen. Ik heb mijn moeder en vader nog nooit zo blij gezien. De foto van dat prachtige moment hangt bij hen aan de muur.'

Ook Kürt Rogiers vertelt over de grenzeloze loyaliteit van zijn ouders: 'Toen ik tiener was, gingen we elke zomer naar hetzelfde Oostenrijkse bergdorp in hetzelfde hotel. Elk jaar dezelfde kamer, wandelingen en eten. Mijn zus en ik werden er gek van, maar nu zou ik zo graag met z'n vieren nog één keer terug willen.'

Naast Koen en Kürt delen ook Sven Nys, Tim Van Aelst, Raf Van Brussel, Christoff De Bolle en Tess Goossens een persoonlijke herinnering aan hun ouders in het boek.

Ode aan ouders door Udo

Voor de lancering van het boek nodigden Sven en Anke ook een muzikale gast uit. Udo gaf in het bijzijn van Joe-luisteraars een live optreden met intieme covers van Papa van Stef Bos en Ik mis je zo van Will Tura.

'Schatten voor Altijd'

Met 'Schatten voor Altijd' willen Joe-dj’s Anke en Sven luisteraars inspireren om meer 'happy moments' met hun ouders in te plannen. Het Joe-duo heeft ook een grootschalig onderzoek door iVOX laten uitvoeren bij 1000 Vlamingen tussen de 35 en 54 jaar. Daaruit blijkt dat ouders en hun kinderen elkaar voldoende zien - driekwart ziet zijn ouders wekelijks - maar ongeveer 60% zegt dat die relatie vooral praktisch is. Vlamingen willen meer kwalitatieve momenten met hun ouders doorbrengen en het ontbreekt hen vaak aan inspiratie voor leuke activiteiten.

Nog tot eind november geven Sven en Anke tijdens hun ochtendshow tips over hoe je tijd kan maken voor elkaar en bieden ze inspiratie voor leuke activiteiten. Joe gaat ook mee op pad met luisteraars om enkele belevenissen samen met hun ouders vast te leggen.