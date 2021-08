Joe-dj's Sven Ornelis en Anke Buckinx zijn klaar voor de eerste schooldag

Op maandag 30, dinsdag 31 augustus en woensdag 1 september keert Joe's ochtendduo Sven en Anke tussen 6.00 en 10.00 uur terug naar de schoolbanken om er telkens live radio te maken. Starten doen ze in de lagere school van Sven in Knesselare, om de dag nadien naar Lanaken te trekken waar Anke haar middelbare schooltijd beleefde.

En op woensdag 1 september maken ze samen met eerste Minister Alexander De Croo live radio vanuit zijn middelbare school in Ronse. Tijdens deze trip down memory lane spelen Sven en Anke de grootste hits vanuit hun schoolperiodes en praten ze met ex-klasgenoten en oud-leerkrachten. Welke grote of kleine verhalen herinneren zij zich nog? Haalden ze kattenkwaad uit op de speelplaats? En in welke talenten blonken ze uit?

'Terug naar school is altijd een speciaal moment in een gezin. We warmen daarom onze luisteraars op voor de eerste schooldag na een bijzonder jaar en hopen dat onze kinderen nu meer dan ooit back to school mogen zodat zowel zij als hun mama's en papa's het normale leven terug kunnen oppikken', vertelt Sven. 'Ik ben ook benieuwd om onder andere mijn ex-lief terug te zien en wat er van hem geworden is', lacht Anke.

Van Joe Hitlijn tijdens de middaglunch tot een 'Singalong' in de vooravond

Met tot nu toe meer dan 37.500 bezoekers komt het Joe Muziekrad in Westende nu zondag tot stilstand. De dag nadien, op maandag 16 augustus, trapt het Joe-team een nieuw radioseizoen af. Aan het ochtend- en avondritueel van de Joe-luisteraars verandert niets. Vlaanderen wordt nog steeds vrolijk wakker met Sven en Anke tussen 6.00 en 10.00 uur en krijgt tussen 16.00 en 18.00 uur het gezelschap van vertrouwde stemmen Raf Van Brussel en Rani De Coninck.

Ook Alexandra Potvin blijft op post met 'Alexandra Werkt!' tussen 10.00 en 12.00 uur en opent voortaan tussen 12.00 en 13.00 uur de 'Joe Hitlijn', waarin luisteraars de muziek bepalen in het midden van hun werkdag. Nog nieuw in de week en weekend is 'Singalong', een meezinguur met op weekdagen Bart-Jan Depraetere en op weekenddagen non-stop muziek tussen 18.00 en 19.00 uur. Van maandag tot en met vrijdag brengt Bart-Jan aansluitend de beste nummers uit de 70's, 80's en 90's tussen 19.00 en 21.00 uur in 'Best of 70's, 80's en 90's'.

Nieuw tijdens het weekend: 'Top 2000 Stories' en 'Top 40 Hitarchief'

Op vrijdagavond zet Heidi Van Tielen het weekend in tussen 21.00 en 00.00 uur met fun en sfeer tijdens 'Joe Funk en Disco Fever'. Zij trakteert de luisteraars op absolute greatest discohits. Op zaterdag is Ann Van Elsen terug aan zet tussen 10.00 en 12.00 uur met 'Speeltijd', waarin ze elke week met een ander bekend gezicht terugkeert naar de schoolbanken. Zondag horen luisteraars tussen 10.00 en 12.00 'Top 2000 Stories', waarin Joe-dj Lenke Van Olmen een mix van Top 2000-muziek en verhalen van artiesten en luisteraars bij de songs uit de top voorschotelt.

Op de middag, zowel zaterdag als zondag, tussen 12.00 en 14.00 uur zorgt Joe-dj Evi Geysels voortaan voor een nostalgische terugblik op de hitparade van een specifiek jaar met de 'Top 40 Hitarchief'. Tussen 19.00 en 22.00 uur is Alexandra Potvin op zaterdag aan zet met 'Joe Funk en Disco Fever' en op zondag krijgt Tess Goossens tussen 19.00 en 21.00 uur het vaste gezelschap van Chloë De Bie. Zij beantwoorden samen met luisteraars vragen rond 'Love, Sex & Drama'.

Ook de andere Joe-dj’s Carl Schmitz (week: 13.00-16.00 uur), Anne Paulissen (week: 21.00-00.00 uur), Jan Bosman (weekend: 14.00-18.00 uur) en Kris Mannaerts (zondag: 21.00-00.00 uur) staan klaar voor het najaar van Joe.