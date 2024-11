JOE-dj Tess Goossens gaat op date met bekende Vlamingen in 'Datenight'

JOE-dj Tess Goossens waagt zich vanaf 7 november elke week aan een radiodate met een bekende Vlaming in haar gloednieuwe programma 'Datenight'. Iedere donderdag tussen 21u00 en 23u00 ontvangt ze een BV voor een avond vol onthullende gesprekken over liefde, verlangen en alles daartussen.

Tess duikt samen met haar date in de wereld van de liefde, waar ze praten over hun eerste jeugdliefde, gebroken harten en zelfs hun stoutste slaapkamergeheimen. Onder meer William Boeva, Kelly Pfaff, Gustaph, Ellen Callebout, Eline De Munck, Christoff en JOE-collega Raf Van Brussel geven zich bloot over liefde in al haar vormen, van romantische triomfen tot kleine irritaties. Want waarom iets in het midden laten als het ook ongefilterd kan?

In 'Datenight' neemt Tess haar gasten mee op een warme, intieme reis door hun liefdesleven – een kant die ze zelden publiekelijk laten zien. In openhartige gesprekken geven Bekende Vlamingen een inkijk in hun romantische ups en downs. 'Mijn doel is om liefde en relaties uit de taboesfeer te halen', vertelt Tess. 'Iedereen worstelt wel eens met vragen over liefde en trouw, en ik denk dat de verhalen van mijn gasten veel luisteraars zullen raken. Met Datenight gaan we op zoek naar wat ware liefde echt voor hen betekent en wat zij belangrijk vinden in een relatie. Geen afgezaagde clichés, maar oprechte, vaak verrassende details: wie was hun eerste grote liefde? Splitsten ze de rekening op de eerste date? Wat zijn hun stoutste dromen? De gesprekken zijn niet alleen herkenbaar, maar brengen ook soms een lach naar boven', vertelt Tess.

Tijdens de show praat Tess met haar gasten over hun allereerste verliefdheid en hoe liefdesverdriet hen gevormd heeft. Maar Tess gaat ook verder dan de eerste vlinders: in elke aflevering zijn er speelse rubrieken zoals ‘het vluggertje’ waarin de gasten snel en eerlijk reageren op intieme vragen. Ook delen ze een aantal ergernissen over hun partner en werken ze samen met Tess toe naar hun ‘hoogtepunt’ van de avond - een moment waarop een verrassend detail, een kwetsbare herinnering of een onverwacht inzicht naar voren komt.

'Datenight' is vanaf 7 november elke donderdagavond te beluisteren tussen 21.00 en 23.00 uur bij JOE, via JOE.be en de JOE-app. Voor wie niet live kan luisteren op donderdagavond, is er goed nieuws: 'Datenight' wordt ook omgezet in podcastvorm, zodat luisteraars op elk moment kunnen genieten van de gesprekken. William Boeva schuift als eerste aan bij Tess.