Joe bezorgt elk kind een warme kerst met 'Pakje Van Je Hart'

De kerstperiode is voor de meesten onder ons de meest speciale tijd van het jaar: lekker eten, overal kerstmuziek, een hoop gezelligheid en talloze cadeautjes onder de kerstboom. Maar voor veel kinderen is kerst vieren met pakjes niet evident want 1 op 5 kinderen in België leeft in armoede.

Voor hen liggen er zelden of nooit pakjes onder de kerstboom. En daar gaat Joe iets aan doen. Vanaf vandaag, dinsdag 30 november, lanceren Joe-dj’s en ambassadeurs Sven Ornelis, Anke Buckinx, Raf Van Brussel en Rani De Coninck 'Pakje Van Je Hart'. Met deze actie roepen ze heel Vlaanderen op om hun gulle hart te tonen en pakjes te schenken aan kinderen uit kansarme gezinnen. Want elk kind verdient een kerstcadeau.

'Joe wil iedereen een warme kerst bezorgen en doet dat naar jaarlijkse gewoonte met het betoverende Joe Christmas House en de digitale kerstradio. Maar we willen het warme kerstgevoel tot diep in onze maatschappij laten doordringen en met het hele team en alle luisteraars iets 'warms' verwezenlijken', vertellen Sven en Anke. 'Joe is al jaren begaan met de gezinnen die het financieel moeilijk hebben en geen cadeautje kunnen kopen. Vroeger organiseerden we SOS Speelgoed rond Sinterklaas, wel nu hebben we het idee gemoderniseerd en draait het om kerstcadeautjes. Samen met onze luisteraars zorgen we voor het ultieme kerstgevoel voor iedereen!', vullen Raf en Rani aan.

'Pakje Van Je Hart' werd dinsdag gelanceerd tijdens de ochtendshow bij Joe. Ook Dominique Van Malder, die zelf weet hoe het is om in armoede op te groeien, deed zijn verhaal. 'Ik heb voor alle duidelijkheid een warme jeugd gehad, maar mensen in armoede zijn vaak goed in het verbergen dat ze arm zijn. Daardoor wordt armoede vaak niet opgevangen en is het belangrijk om erover te blijven getuigen.' Raf onthulde ook de eerste noten van het 'Pakje Van Je Hart-kerstlied', dat hij zelf schreef en inzong voor deze actie.

De Joe Pakjestruck doorkruist heel Vlaanderen

Wie een kerstcadeau wil schenken aan kinderen uit kansarme gezinnen, kan dat online doen via pakjevanjehart.be, in het Joe Christmas House waar de pakjesboom in de vitrine staat of via de rijdende Joe Pakjestruck. Die doorkruist vanaf dinsdag 7 december heel Vlaanderen samen met de Joe-dj’s en enkele bekende gasten. De route van de magische kerstwagen is te volgen via joe.be/pakjestruck.

Iedereen kan één of meer symbolische pakjes schenken ter waarde van €10, €20 en €30. Wie voor meer dan €40 aan pakjes schenkt, heeft recht op een fiscaal attest. Bovendien kan je kiezen voor welke leeftijdscategorie (de ukkepukkies, kapoentjes, engeltjes of bengels) je graag een pakje koopt én in welke categorie (speelgoed, sportgerief, uitstapjes of boeken). Samen met vzw Kindergeluk zorgt Joe ervoor dat elk kind in armoede (0-14 jaar) een voucher krijgt zodat ze uiteindelijk zélf een cadeau kunnen kiezen.

Monique Geeurickx, bestuurder vzw Kindergeluk: 'Kindergeluk wil, zoals de naam het zegt, kinderen gelukkig maken of toch alleszins leuke momenten bieden die erg waardevol voor hen zijn. Wij werken hiervoor samen met professionele organisaties die kinderen en jongeren begeleiden. Uit deze jarenlange samenwerking leerden wij hoe belangrijk het is voor kinderen om niet uit de boot te vallen. Maar superbelangrijk is het om ook eens een leuk geschenk te krijgen en vooral dan iets nieuws, dat ze zelf mogen uitkiezen. En laat dit nu precies het doel zijn van de Joe-actie 'Pakje van je Hart'. Daarom willen wij er heel graag, samen met Joe, voor zorgen dat 'Pakje van je Hart' duizenden kinderen blij kan maken.'

Alleenstaande mama Isabelle doet emotionele getuigenis bij Anke

Anke ging ook langs bij Isabelle, een alleenstaande mama van 5 kinderen. Isabelle vertelde vanmorgen over hoe ze in de schulden is geraakt door de zware zorg- en ziekenhuiskosten van haar man, die gestorven is aan kanker. Een schuldbemiddelaar beheert haar inkomen en helpt haar op die manier haar schulden af te betalen. Zelf weet Isabelle hoe het is om in armoede op te groeien. Al op haar 17 ging ze werken en gaf ze haar verdiende geld af aan haar mama.

Isabelle werkt momenteel full-time om haar kinderen zoveel mogelijk te bieden, maar het blijft elke dag moeilijk. 'Nieuwe kleren kopen gaat niet, naar de kapper gaan stellen we zo lang mogelijk uit en de kinderen kunnen ook geen hobby’s uitoefenen. We kunnen niet op restaurant of naar een pretpark, enkel als we een bon krijgen via een hulporganisatie', vertelt Isabelle. ''Pakje Van Je Hart is een super initiatief. Zo’n cadeaubon geeft mijn kinderen de kans om eens iets te kopen wat anders niet mogelijk is.'