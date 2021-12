Joe-actie 'Pakje Van Je Hart' zamelt maar liefst 1.014.900 euro aan pakjes in voor kinderen in armoede

1.014.900 euro aan pakjes voor kinderen in armoede. Dat is het indrukwekkende bedrag dat de Joe-luisteraars in amper 2 weken inzamelden via 'Pakje Van Je Hart' van radiozender Joe.

In samenwerking met vzw Kindergeluk gaan er meer dan 50.000 pakjes naar kinderen uit kansarme gezinnen. Dat onthulden Joe-dj’s Sven Ornelis, Anke Buckinx, Raf Van Brussel en Rani De Coninck, de vier ambassadeurs van 'Pakje Van Je Hart', zojuist vanuit het Joe Christmas House op de Grote markt in Antwerpen. Burgemeester Bart De Wever was daar eregast, de nieuwe K3 bracht voor het eerst live de nieuwe single Waterval voor de aanwezige kinderen en hun ouders en het allerbelangrijkste... de kinderen mogen nu zélf hun pakje voor onder de boom kiezen.

Robin Vissenaekens, channel manager Joe: 'Ik kan alleen maar dankbaar en blij zijn dat zoveel Joe-luisteraars samen met vrienden en familie al die kinderen een kerstgeschenk geven. De reacties op 'Pakje Van Je Hart' overtreffen al onze verwachtingen. Joe bewijst hiermee opnieuw dat het met zijn luisteraars actief meebouwt aan een betere maatschappij. We zetten niet alleen het thema ‘armoede’ op de kaart maar doen er daadwerkelijk wat aan, met euro's, veel euro's. Ik ben dan ook heel trots op hoe ons radioteam deze actie tot leven bracht met hartverwarmende verhalen die Vlaanderen echt hebben geraakt.'

Caroline Van Thillo, voorzitster VZW Kindergeluk: 'Het is een ongelofelijk initiatief en ik vind het onwaarschijnlijk mooi om te zien hoe genereus vlaanderen is geweest. Het bedrag is enorm, we gaan duizenden kinderen gelukkig maken. We zorgen ervoor dat de cadeautjes op de juiste manier bij de kinderen terechtkomen.'

Tijdens de slotshow werden meteen ook de eerste cadeautjes overhandigd. Zo kregen de kinderen van alleenstaande mama Isabelle uit Erpe-Mere een knuffelbeer, een voetbal en tickets om samen met het gezin naar de Zoo te gaan. Isabelle deelde bij Joe een pakkende en moedige getuigenis over hoe ze in de schulden is geraakt. 'Ik ben heel dankbaar dat jullie deze actie op poten hebben gezet. Het is geweldig!', reageerde ze emotioneel. Ook ambassadeurs Sven, Anke, Raf en Rani waren overweldigd door de slotsom: 'Het is fantastisch wat heel Vlaanderen heeft gedaan. We hebben armoede bespreekbaar gemaakt en heel wat kindjes een extra vleugje vreugde gegeven in deze kerstperiode. En nog leuk nieuws: we gaan dit volgend jaar gewoon opnieuw doen!'

Bekijk hier de video waarin de ambassadeurs het slotbedrag onthullen:

Steun uit BV-land aan de Joe Pakjestruck

De afgelopen weken doorkruiste de Joe Pakjestruck heel Vlaanderen om mensen aan te sporen om hun gulle hart te tonen en pakjes te schenken. Ook verschillende bekende koppen waaronder Miguel Wiels, Udo, Stan Van Samang, Kristel Verbeke, Veronique De Kock, Luc Appermont en Seppe Nobels kwamen een pakje kopen aan de truck of het Joe Christmas House om de actie te steunen.