Jeroen Meus last kookpauze in

Jeroen Meus sluit binnen twee weken de deuren van zijn Leuvense tv-keuken en keert pas in september terug op En. In tegenstelling tot de twee voorgaande jaren is er dit keer geen 'Dagelijkse Zomerkost'.

In 2018 was er voor het eerst een editie van 'Dagelijkse Zomerkost'. Daarin trok Meus onder meer naar Spanje en de Ardennen. Vorig jaar trok hij door Vlaanderen om er bij mensen thuis te koken.

In 2020, met een drukke sportzomer op de planning, was er geen 'Dagelijkse Zomerkost' voorzien. En hoewel de sportkalender nu maagdelijk wit is geworden als gevolg van het coronavirus heeft Eén toch geen afleveringen van het programma ingelast.

Jeroen Meus roert nog in zijn potten tot vrijdag 26 juni met op 28 juni de laatste compilatieaflevering van het seizoen en daarna gaat het gasfornuis uit tot begin september. Bij de start van het nieuwe tv-seizoen keert ook Jeroen terug met nieuwe afleveringen van het reguliere 'Dagelijkse Kost'

Bron: Het Nieuwsblad - eigen bericht