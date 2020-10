Jan Hautekiet en Frits Spits presenteren samen eenmalig het legendarische 'De Taalstaat'

Foto: Radio 1 - © VRT 2020

Radio 1 gaat tot en met zaterdag 17 oktober op zoek naar wat Vlaanderen en Nederland scheidt en bindt tijdens 'Leve de Lage Landen'. Een van de blikvangers tijdens deze drie weken Nederland - België is ongetwijfeld de gezamenlijke uitzending van 'De Taalstaat'.

Naar aanleiding van De Week van het Nederlands wordt het legendarische programma op NPO Radio 1 voor één keer samen gemaakt door een gemengde redactie en gepresenteerd door Frits (Ritmeester) Spits én Jan Hautekiet. Samen gaan ze onder meer op zoek naar unieke woorden en uitdrukkingen die andere talen niet kennen en/of die Noord en Zuid elkaar benijden.

Vergeetwoorden die we weer in gebruik moeten nemen, puntige taal op Twitter of Facebook, Nederlandstalige platen die te mooi zijn om niet te draaien, ... Je hoort het al jaren in 'De Taalstaat', een vrolijk en informatief programma bij onze Nederlandse NPO-collega's dat wil vertellen hoe het met onze taal staat. De alom geprezen radiomaker Frits Spits interviewt iedere zaterdag bekende schrijvers en dichters en beantwoordt ingewikkelde taalkwesties. Morgen schuift Jan Hautekiet eenmalig mee achter de microfoon voor een simultane uitzending op zowel Radio 1 als op NPO Radio 1.

Onder meer op het programma van deze unieke Nederlands-Vlaamse coproductie: Nederlands voor nieuwkomers met Peter Schoenaerts en zijn studenten, een 'gemengd koppel' uit de schrijverswereld: Lize Spit en Rob Van Essen, een taal-muzikaal intermezzo van Spinvis, een repo over de favoriete 'Vlaamse' woorden van Nederlanders en vice versa, VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx en zijn Nederlandse collega Ton den Boon over het woord van de week én een komische afsluiter met Wim Helsen en Brigitte Kaandorp.

Frits Spits kijkt er alvast er naar uit. Afgelopen woensdag was hij erover te gast in het actuamagazine 'De Vooravond' bij BNNVARA.

'De Taalstaat', zaterdag 3 oktober van 11.00 tot 13.00 uur op Radio 1.

De Week van het Nederlands: in samenwerking met deBuren en de Taalunie.