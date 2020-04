Internationale 80's-legendes John Parr en Bonnie Tyler vieren dit weekend mee met Radio 2

In coronatijden brengt Radio 2 optredens van bekende Vlaamse artiesten naar alle huiskamers met de Beste Buren Huiskamerconcerten. Afgelopen paasweekend genoten luisteraars nog van een extra lange reeks live miniconcerten van onder meer Gers Pardoel, Loredana & Patje en Slongs.

Ook dit weekend lanceert Radio 2 een speciale editie van de muzikale actie. Op zaterdag 18 april staan de Beste Buren Huiskamerconcerten namelijk helemaal in het teken van de Klassiekers van de jaren 80. Met die dag ook een internationale artiest op de affiche: niemand minder dan de Britse rockzanger John Parr, bekend van de hit 'St. Elmo's Fire' uit 1985. Verschillende Vlaamse artiesten - onder meer Ingeborg, John Terra, Pommelien Thys (met eigentijdse 80's-covers) en Lady Linn - vervolledigen de affiche voor het hele weekend.

John Terra (donderdag live bij Peter Verhulst) kijkt alvast naar uit naar zijn huiskamerconcert: 'Ik ga mijn keyboard in de huiskamer opstellen. Ik kijk met spanning uit naar zaterdag. Het is nieuw, maar ik ga ervoor. Ik zal 'You'll never walk alone' zingen, dat is een hart onder de riem in deze coronatijden. En ook 'De dag dat het zonlicht niet meer scheen' zal ik met heel veel plezier brengen.'

Voor de gelegenheid geeft wereldster Bonnie Tyler - beroemd door haar monsterhit 'Total Eclipse of the Heart' - zaterdag tussen de Beste Buren Huiskamerconcerten een exclusief interview aan Radio 2, live in de Radio 2-app. Meeluisteren kan vanaf 14.30 uur via de app, te downloaden op smartphone via app.radio2.be.

Voor de Beste Buren Huiskamerconcerten is Kim Debrie opnieuw gastvrouw van dienst. Meekijken en -luisteren kan op zaterdag en zondag vanaf 14.30 uur via de Radio 2-app, te downloaden op smartphone via app.radio2.be.

Op de affiche

Zaterdag 18 april

Ingeborg

John Terra

Pommelien Thys van #LikeMe

John Parr

Zondag 19 april

David Vandyck

Lady Linn

Guy Swinnen

Benieuwd wie volgend weekend op de affiche staat? Houd radio2.be in de gaten.



Top 80 van de jaren 80

Het hoogtepunt van een feestelijke muziekweek viert Radio 2 op zaterdag 18 april van 11.00 tot 18.00 uur met de Top 80 van de jaren 80, gepresenteerd door Siska Schoeters en Peter Verhulst.