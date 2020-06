Inspecteur Sven Pichal helpt luisteraars bij invullen van belastingbrief

Foto: Radio 2 © VRT 2020

Worstelen met belastingaangiftes? Het callcenter van 'De Inspecteur' beantwoordt alle fiscale vragen op woensdag 3 en donderdag 4 juni.

De belastingaangifte blijft voor veel mensen een jaarlijks terugkerende complexe materie. Velen geraken er niet wijs uit en weten niet waar er bepaalde inkomsten of uitgaves moeten ingevuld worden. 'De Inspecteur' maakt naar jaarlijkse gewoonte komaf met ingewikkelde aangiftes tijdens de belastingspecial op Radio 2. Dit jaar trekt hij er voor het eerst twee volledige dagen voor uit.

Op woensdag 3 en donderdag 4 juni opent 'De Inspecteur' samen met de FOD Financiën het belasting-callcenter. Specialisten van de Federale Overheidsdienst beantwoorden fiscale vragen van Radio 2-luisteraars van 8.00 tot 17.00 uur. De specialist aan de lijn geeft het antwoord meteen, of belt binnen de 10 minuten terug met de gevraagde informatie. Het callcenter is voor alle veiligheid uiteraard helemaal coronaproof: alle experts beantwoorden de hulplijn van thuis uit. Het nummer van het callcenter, 078 353 456, wordt gedurende beide dagen regelmatig herhaald op Radio 2.

On air

Een extra lange belastingspecial betekent ook extra on air en online tips voor de Radio 2-luisteraars. Op woensdag 3 juni komt alvast minister De Croo langs bij De Inspecteur. Op donderdag 4 juni beantwoordt Francis Adyns van de FOD Financiën de meest gestelde vragen bij Sven. Ook 'De Madammen', 'De Topcollectie' en 'Spits' volgen de hulplijn op de voet. Sven geeft gedurende de tweedaagse een stand van zaken en komt regelmatig met interessante updates en weetjes op de proppen.

Én online

Niets missen van de special? Niet alleen on air, maar ook online kan iedereen de fiscale tips & tricks volgen in de Radio 2-app.

Woensdag 3 juni om 9.00 uur interviewt Sven Francis Adyns over de nieuwigheden in de belastingaangifte van dit jaar. En om 14.00 uur vertelt Sven hoe je ervoor kan zorgen dat je geen cent te veel belastingen betaalt.

Donderdag 4 juni om 9.00 uur komt Adyns nog eens terug op de meest gestelde vragen. Om 14.00 uur ten slotte vat Sven de extra lange special samen: wat hebben we nu geleerd? Meekijken kan elke dag vanaf 9.00 uur via de Radio 2-app, te downloaden op smartphone of via app.radio2.be.

De belastingspecial van 'De Inspecteur', woensdag 3 en donderdag 4 juni van 8.00 tot 17.00 uur op Radio 2 en via de Radio 2-app.